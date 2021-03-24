工作要有「渣男心態」！《奇葩說》職場新人必學的5條「生存法則」

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

大陸金牌經紀人之一楊天真，曾擔任過鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等人氣明星的經紀人，她在知名實境節目《奇葩說》近日播出的內容中，針對辯題「作為職場新人，老闆不喜歡我要不要辭職？」論述其觀點時金句連發，給出多條超實用的職場建議，她更提出工作時要有「渣男心態」，在網上引發熱議，許多網友紛紛大讚「說得特別好，尤其那四點是職場特別有用的」、「突然覺悟了！」「楊姐太通透了」。以下5條精闢建議，不論是剛入社會的職場小白或已工作數年的「資深員工」都很值得學習。

＃職場不是偶像劇，沒有戀愛關係



很多初入職場的人，沒有判斷依據，只能從自己能理解的事情上找自信和安全感，所以很容易把工作上的人際關係當作判斷依據，把注意力放在同事、老闆喜不喜歡自己上，但其實老闆在意的只有工作結果KPI，能完成好工作，別人怎麼會不喜歡你？

而且「職場不是偶像劇，沒有霸道總裁愛上你」，職場上是僱傭關係，而不是戀愛關係，僱傭關係的基礎是互相需要，不是互相喜歡。

＃面對工作要有渣男心態



對工作保持認真的同時，也要有「渣男心態」。所謂的「渣男心態」不是要你做一個壞人，而是在職場上要盡可能保持自己的可能性，凡事以目標為導向，按照自己的目標和節奏工作，不要被外在評價擾亂了自己的步伐。像是面對老闆，你在工作中有點時間了，才花點時間哄他開心，沒有時間的時候，就不要在意他在想什麼。

有這種心態，才能舉重若輕，在身負重任或面對難題時，看起來依然輕鬆自若，無往不利，成為團隊裡最受歡迎的人。

＃職場新人先記住這4點



職場新人面對新的環境、要開始承擔工作職責，很容易沒有安全感，楊天真更針對這個部分直接給出4條非常實在的建議：第一，理解公司文化，知道這家最在意什麼，不能容忍什麼；第二，正確理解老闆的指令，反確認你的工作任務，不要做無用功；第三，主動匯報工作進度，不要老闆問你一句，你答一句；第四，復盤工作結果，不要怕犯錯，但不是不要白犯錯。

＃要學會「向上管理」



她也表示「向上管理是職場的必備技能」，職場上溝通是很重要的，不只要和同事多溝通，也別忘記和主管、老闆多溝通，尤其應該要學會向上管理、安撫上級。像是，當主管有情緒時，你能不能安撫住他的情緒，並且不讓他干擾到你；或者，當主管提出了過高的要求時，管理住他的預期，讓他知道有些事情其實是難以完成的；又或是，當主管指責你的工作成果不好時，你能不能跟他解釋清楚，你在工作過程中的努力和接下來會做的調整。

＃把老闆當作你人生裡的客串



她最後更提到，不要根據老闆喜不喜歡你來判斷要不要離職，而是應該透過自己的目標價值來判斷，找到目標，知道自己的價值排序，什麼對你更重要，並且清楚的設定自己的底線。

當你建立了穩定的價值系統後，做什麼判斷都很容易，「請把自己當成人生這部戲的主角，你的老闆只是你這一段戲的客串，跟他演好對手戲，是對你的演技負責，但是不要讓一個『路人甲』去攪亂了你的戲路。」

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