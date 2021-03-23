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福砂屋SOGO限時開賣　日本5大獨家美食搭捷運去嚐鮮

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▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲SOGO日本和風節網羅多項美食與伴手禮，LETAO草苺牛奶雙層乳酪蛋糕（右），售價750元。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全球疫情未歇，出國旅遊時機未到，偽出國話題仍持續延燒，SOGO忠孝館日本和風節今（3／23）登場，吸引許多民眾採買回家療癒心情，之前在台熱賣的長崎蛋糕「福砂屋」，也於本檔限時開賣，第一天就吸引不少民眾詢問搶購，人氣爆棚，此外還有其他5款初登場讓民眾嚐鮮，省下機票錢在這就能吃飽肚！

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲福砂屋長崎蛋糕0.6號，售價1條600元。

忠孝SOGO舉辦34年的日本和風節，即起至4／6熱鬧開展，約有75間攤位進駐，其中有50間美食、25間工藝品，初登場品牌達到14間，去年同期因新冠肺炎疫情因素，從日本來台的實演職人約莫7至8位，今年台灣疫情狀況穩定，由日本來台的實演職人達到14位，也讓異國風情更濃郁，首日就吸引眾多人潮，截至下午3點業績已破250萬元。

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲崎陽軒燒賣，售價360元（20入）。

由於消費者無法出國旅遊，SOGO主打日本美食，以「甜點奧運」作為主題，引進北海道、大阪、福岡、鹿兒島與沖繩人氣伴手禮讓民眾解饞，鹹食也邀請崎陽軒燒賣、大黑屋章魚燒、花鳥風月「番茄雞白湯拉麵」與未來壽司本店「限定壽司卷」進行職人實演。

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲博多菓匠左衛門，博多BURABURA草莓紅豆求肥，售價400元6個入。

甜點與伴手禮其中有5項獨家美食讓民眾嚐鮮，包括來自九州、超過370年歷史的百年名店福砂屋長崎蛋糕；1929年創業的博多菓匠左衛門「博多甘王BURABURA」，使用紅豆餡包羽二重年糕做成的日式點心；造型滿分的NEJI CHOCO螺絲巧克力，將巧克力製成螺栓和螺母，撒上可可粉製造栩栩如生的鏽蝕紋理，還可以套成一對，好吃又好拍。

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲NEJI CHOCO LABORATORY-NEJI CHOCOE0 甘王草莓口味，售價300元5個入。

此外，台灣旅客赴日旅行必買的人氣伴手禮，包括福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝」、如水庵的筑紫麻糬、北海道必買的乳酪蛋糕Le TAO都是詢問度最高，想開買就從這入手！

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

▲如水庵筑紫麻糬，售價420元6個入。

▲SOGO日本和風節。（圖／SOGO提供）

LETAO 安納地瓜雙層乳酪蛋糕，售價750元。

遠百也在近期陸續於各分店舉辦「愛鳳梨嘉年華」，內販售台灣金鑽鳳梨及串聯鳳梨相關農產品，包括超夯名店曹爺鳳梨果乾、鳳阿姨金鑽鳳梨鮮果醬、岩島成鳳梨限定麵包等，讓消費者有更多樣化的商品選擇，還可以力挺台灣農民。除實體商品之外，另推出一系列「鳳梨實演秀」，由達人教導消費者以新鮮鳳梨入菜，包括金旺排骨湯、白木耳鳳梨醬、鳳梨照燒燴飯等。

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲各業者挺鳳梨，祭出多款優惠與特別商品。（圖／遠百、遠雄廣場、金色三麥提供）

▲還有達人實演教導民眾如何以鳳梨入菜。

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關鍵字：

SOGO, 日本展, 福砂屋, 遠百, 鳳梨

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