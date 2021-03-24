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G-SHOCK鐵漢柔情　金屬錶換玫瑰金新裝

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK玫瑰金GMW-B5000GD-4腕錶，17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

玫瑰金色調在錶界深受歡迎，連G-SCHOK硬派風格的Full Metal全金屬系列的GMW-B5000與AWM-500兩款錶，也在本季換上優雅新裝，讓原本酷味十足的不鏽鋼材質經過IP處理，呈現溫潤的玫瑰金色調，錶殼金屬加工非常講究，意在展現光滑明亮與霧面髮絲紋對比的層次感。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK玫瑰金GMW-B5000GD-4腕錶與西裝也能完美搭配。
 

方形錶殼的玫瑰金色GMW-B5000GD-4腕錶，承襲自1983年G-SHOCK首款數位錶的特色；而從1989年第一只數位雙顯錶款延伸而來的AWM-500GD-4A，此次搭配PVD蒸鍍技術的立體時標，因此散發金屬光澤，兩款予人強悍印象的錶款，多了幾分「鐵漢柔情」。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK AWM-500GD-4A腕錶的立體時刻採用PVD蒸鍍技術展現金屬光澤，17,000元。
 

CITIZEN同樣推出玫瑰金色調的光動能錶款AP1059-19E，但屬古典風格，6時位置新增月相盈虧顯示，日期指示的弦月造型指針恰好與月相呼應，面盤也特別以如月亮光暈般的紋路裝飾，是正裝造型不可或缺的典雅配件。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN月相盈虧顯示光動能錶AP1059-19E，16,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

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