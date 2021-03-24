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2021母親節必搶「明星保養囤貨組」！蘭蔻小黑瓶買1送1、碧兒泉奇蹟水、歐舒丹星光瓶

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記者張毓容／綜合報導

2021母親節檔期陸續倒數中，有些人只想囤自己愛用的經典明星商品，不喜歡優惠組裡搭配的其他產品，不少品牌也順應粉絲願望，以「俄羅斯娃娃」或「多胞胎」概念推出單一商品買大送小、買1送多的終極「囤貨組」，以下幫大家盤點「自己成組」的明星保養品，快來趁這時買好買滿。

LANCOME蘭蔻

向來超寵粉的蘭蔻，今年母親節獻上比出國更好買的超級優惠，將於4月開始連續4週首日推出「週週有梗」特惠組，除了「霸容量」小黑瓶再度回歸，更有小黑瓶買1送1、極光水買1送100等超狂囤貨組合，限時限量一定要記好時間搶起來。

▲▼2021母親節「多胞胎」優惠組盤點。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 超未來精華搶購組，折扣價NT$3,000。

蘭蔻將於4/1限時限量推出兩大最強保養神品「小黑瓶」和「極光水」的買大送小優惠組。其中「超未來精華搶購組」買1瓶超未來肌因賦活露30ml正貨，就送6瓶超未來肌因賦活露精巧瓶5ml，相當於買小黑瓶直接送同容量小黑瓶，總價值NT$6,000，5折優惠買1送1，非常適合就只想囤小黑瓶或喜歡外出旅遊的人。

▲▼2021母親節「多胞胎」優惠組盤點。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 超極光晶露搶購組，折扣價NT$3,500。

另外，還有火熱程度持續不減的「極光水」，也將在4/1推出買1送100的「超極光晶露搶購組」，買1瓶超極光活粹晶露150ml正貨，就送10小瓶超極光活粹晶露10ml，總價值NT$5,833只要6折優惠價，絕對都是當天就秒殺的必搶神組。


BIOTHERM碧兒泉

碧兒泉今年母親節超有誠意，一口氣推出超多款限定優惠組，就連鐵粉們最愛的大容量限定瓶也加入組合中，而其中人氣王「奇蹟水」和「水光草凝凍」就在預購會獨家推出折扣超低的買2送4、買2送3組合。

▲▼2021母親節「多胞胎」優惠組盤點。（圖／品牌提供）

▲碧兒泉 VIP專屬精露組，優惠價NT$5,700。

碧兒泉超熱賣的奇蹟活源精露，以保濕、修護和柔嫩細緻肌膚的美肌效果大受歡迎，與奇蹟活源晶透露被合稱為「日夜奇蹟水」。預購會獨家推出「VIP專屬精露組」，共有2罐200ml大容量版奇蹟活源精露＋4瓶精巧版30ml，總價值NT$8,944，只要64折就能獲得，超過4瓶正裝版的超狂份量，很適合喜歡拿來濕敷的人。

▲▼2021母親節「多胞胎」優惠組盤點。（圖／記者張毓容攝）

▲碧兒泉 VIP專屬凝凍組，優惠價NT$5,600。

而「VIP專屬凝凍組」則是買2瓶125ml加大容量版水光草保濕凝凍，就送3條精巧版的水光草保濕凝凍20ml，光是送的容量加起來都比常態正貨（50ml）還多，而且共310ml的超大容量總價值NT$10,850，只要52折就能買到，有這一組就能奢侈地用了。

L’Occitane歐舒丹

說到歐舒丹的必囤明星好物，絕對不能錯過每分鐘賣出1瓶的「星光瓶」光萃肌活露，上市不到2年就穩居歐舒丹熱賣排行榜，是許多人心中的神級前導精華，清爽的質地不分季節一年四季都能使用。今年母親節歐舒丹破天荒推出超划算的買2送1組，67折優惠價就能買到3瓶30ml，讓鐵粉能開心用好用滿。

▲▼2021母親節「多胞胎」優惠組盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 前導明星買2送1組，原價NT$7,200，優惠價NT$4,800。

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關鍵字：

美妝, 保養, 保養品, 彩妝, 2021, 母親節, 母親節優惠, 組合, 優惠組, 買大送小

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