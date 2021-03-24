fb ig video ETtoday search mobile

IU竟墊底！韓網票選「面試官最愛臉孔」Top5，童顏女星拿冠軍

>

▲▼ 韓網面試必上臉孔 。（圖／翻攝自IG）

▲申世景和IU都緊追在後，第1名臉孔讓人很好奇。（圖／翻攝自IG/sjkuksee、dlwlrma、kimtaeri_1）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓每年總有不少排行榜引起網友們熱議，舉凡最美臉孔、最受歡迎票選等等，近來南韓綜合教育機構Eduwill，近日更對即將踏入社會的1756位新鮮人進行調查，請他們投出「面試官最喜愛的臉孔」，排名出來讓人猜不透，國民偶像IU只拿第五，第一名讓人超好奇！

第5名 IU

IU從出道以來就以可愛圓臉、圓眼成為國民偶像，她的長相甜美親切，超有長輩緣，漂亮卻又沒有侵略性，屬於男女主管都通吃的類型。

第4名 申世景

申世景出道時就以靈氣逼人的長相引起各方關注，演藝事業一路以來，每部戲劇都和超帥男神合作，在南韓更被稱作「美貌代名詞」，以美貌獲得不少各大網路獎項排名，她的臉蛋讓人印象深刻。

▲▼ 韓網面試必上臉孔 。（圖／翻攝自IG）

第3名 金泰梨

最近和宋仲基合演《勝利號》，兩人曖昧互動引發網友熱烈討論，外表優雅又清純的金泰梨，魅力十足讓人無法擋，甜美的笑容很有渲染力，看著她的臉，心情也不自覺好了起來。

第2名 金世正

驅魔麵館中的她非常高冷，私下的她其實以超陽光少女偶像出道，鄰家女孩的清秀臉孔，還曾獲得2020年素顏神仙前10名，甜美外表且身材又超有料，個性又親切好相處，感覺和大眾零距離。

第1名 朴寶英

嬌小身材搭上可愛的臉頰，是她的註冊商標。即便已經30歲還是有著逆天的童顏，長相不算特別出眾，但是看起來很舒服，近來臉頰肉消風，五官輪廓變得更為立體，整個人都氣質了起來。

關鍵字：

南韓, 票選, 面試, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做 從「血型別」看戀愛智商，B型一愛撩下去、智商最高竟是它 Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 10款經典「精品黑包」夢想清單！愛馬仕WOC、LV Lockme BB可以收了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面