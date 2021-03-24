IU竟墊底！韓網票選「面試官最愛臉孔」Top5，童顏女星拿冠軍

▲申世景和IU都緊追在後，第1名臉孔讓人很好奇。（圖／翻攝自IG/sjkuksee、dlwlrma、kimtaeri_1）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓每年總有不少排行榜引起網友們熱議，舉凡最美臉孔、最受歡迎票選等等，近來南韓綜合教育機構Eduwill，近日更對即將踏入社會的1756位新鮮人進行調查，請他們投出「面試官最喜愛的臉孔」，排名出來讓人猜不透，國民偶像IU只拿第五，第一名讓人超好奇！

第5名 IU

IU從出道以來就以可愛圓臉、圓眼成為國民偶像，她的長相甜美親切，超有長輩緣，漂亮卻又沒有侵略性，屬於男女主管都通吃的類型。

第4名 申世景

申世景出道時就以靈氣逼人的長相引起各方關注，演藝事業一路以來，每部戲劇都和超帥男神合作，在南韓更被稱作「美貌代名詞」，以美貌獲得不少各大網路獎項排名，她的臉蛋讓人印象深刻。

第3名 金泰梨

最近和宋仲基合演《勝利號》，兩人曖昧互動引發網友熱烈討論，外表優雅又清純的金泰梨，魅力十足讓人無法擋，甜美的笑容很有渲染力，看著她的臉，心情也不自覺好了起來。

第2名 金世正



驅魔麵館中的她非常高冷，私下的她其實以超陽光少女偶像出道，鄰家女孩的清秀臉孔，還曾獲得2020年素顏神仙前10名，甜美外表且身材又超有料，個性又親切好相處，感覺和大眾零距離。

第1名 朴寶英

嬌小身材搭上可愛的臉頰，是她的註冊商標。即便已經30歲還是有著逆天的童顏，長相不算特別出眾，但是看起來很舒服，近來臉頰肉消風，五官輪廓變得更為立體，整個人都氣質了起來。