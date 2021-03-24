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錶王PP無懼東區沒落　攜手金生儀霸氣打通3間店面開大店

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▲金生儀百達翡麗形象店今正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

無懼台北市東區聲勢與人潮不若以往，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）與全台歷史最悠久的高級錶店金生儀聯手，為2015年在東區開設的專賣店擴大展店，成為橫跨3間店面的形象大店，今正式開幕，特別商請一位收藏家出借近40只高級運動錶Nautilus金鷹系列錶款，款式從基本款至複雜功能錶、珠寶錶，甚至有必須特別向總部申請訂做的隱藏版紅寶石與藍寶石錶款，讓錶迷大開眼界，也顯見金生儀與顧客的深厚情誼。
 

▲▼ PP金生儀 。（圖／公關照）

▲位於台北東區的金生儀百達翡麗形象店擴大開幕，其佔地橫跨三間店面。（圖／Patek Philippe提供，以下同）

▲▼ PP 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲收藏家出借近40只Nautilus金鷹系列錶款展出，當中包括隱藏版的紅寶石錶。（圖／記者陳雅韻攝）

創立於日據時代的金生儀已有98年歷史，從博愛路的15坪小店，發展至今已有博愛店、忠孝店、信義區勞力士專賣店與今日開幕的百達翡麗專賣店等4家大店規模。金生儀自1977年起與百達翡麗合作，2015年於東區開設專賣店，有感於需要為顧客打造更舒適的空間，因此霸氣開出三間店面打通的形象店，規劃出講述品牌歷史的故事展廳，以及由台灣首見Calatrava雷雕十字星標誌屏風隔出的多個賞錶空間。

▲▼ PP金生儀 。（圖／公關照）

▲金生儀百達翡麗形象店內規畫品牌故事展覽廳。

▲▼ PP金生儀 。（圖／公關照）▲▼ PP金生儀 。（圖／公關照）

▲PP編號 5905P年曆計時碼錶（左）2,553,000元，編號5235／50R-001三針一線年曆錶1,621,000元。

▲▼ PP金生儀 。（圖／公關照）

▲PP編號4978／400G Diamond Ribbon鑽錶，2,277,000元。

雖然近年來東區被認為有沒落之勢，但頂級鐘錶店依然信心滿滿、屹立不搖，緊鄰金生儀百達翡麗形象店為中美鐘錶統領店，忠孝東路四段上還有金生儀忠孝店、慎昌鐘錶忠孝店與寶鴻堂忠孝店，儼然成為鐘錶名店一條街。

▲▼ 中美,慎昌,寶鴻堂 。（圖／翻攝官網）

▲中美鐘錶統領店緊鄰金生儀百達翡麗形象店。（圖／翻攝中美鐘錶官網）

▲▼ 中美,慎昌,寶鴻堂 。（圖／翻攝官網）

▲寶鴻堂忠孝店大量採用大理石牆面搭配金色線條，呈現明亮又溫暖的空間。（圖／寶鴻堂提供）

▲▼ 中美,慎昌,寶鴻堂 。（圖／翻攝官網）

▲慎昌鐘錶忠孝店也位於高級錶店一級戰區。（圖／翻攝慎昌鐘錶官網）

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關鍵字：

百達翡麗, Patek Philippe, PP, 金生儀, 中美鐘錶, 慎昌鐘錶, 寶鴻堂

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