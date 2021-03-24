fb ig video ETtoday search mobile

史上最輕薄、打造光澤奶油肌　粉餅控沒用過它們實在太虧

>

記者李薇／台北報導

雖然現在氣墊粉餅很夯，但是粉餅仍然有它的市場，尤其是在潮濕悶熱的台灣，乾爽的粉餅依舊受到很多人的愛用，而且不但越做越保濕，粉體也越來越輕薄，《ET FASHION》就整理3款最近大勢的粉餅單品，身為粉餅粉絲一定要用過，才不枉此生。

▲心機彩妝,植村秀,Za,彩妝,粉餅,蜜粉餅。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲史上最薄的空氣蜜粉餅。（圖／記者李薇攝）

心機彩妝 心機星魅輕羽空氣蜜粉餅

粉餅最重要的就是細膩的粉質，這款心機彩妝的空氣蜜粉餅擁有全新空氣慕斯製法，再創粉質新紀錄，絕對是最細小的顆粒，帶來最細膩的妝感，三種粉末獨家專利，半透明柔焦粉末、訪真素顏粉末、金平糖美肌粉末，打造出粉底液級的高效遮瑕力。

▲心機彩妝,植村秀,Za,彩妝,粉餅,蜜粉餅。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲奶油妝感必備Za粉餅。（圖／品牌提供）

Za 粧自然無瑕粉餅EX

人氣熱銷No.1的Za粧自然無瑕粉餅EX，2021年全新進化再升級，告別浮粉、脫妝、暗沉．讓你一拍就有氧氣奶油肌．全天輕透服貼不暗沉，乾性肌膚也可以使用的液態粉餅，粉質如絲絨般無瑕服貼，絕對再創粉餅新紀元。

▲心機彩妝,植村秀,Za,彩妝,粉餅,蜜粉餅。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲修容首選打光蜜粉餅。（圖／品牌提供）

植村秀 3D立體打光蜜粉餅

2021年，植村秀更為追求精緻裸透妝感的消費者帶來全新打亮＋定妝二合一神器「3D立體打光蜜粉餅」，這款運用獨家智慧感光科技，均勻掃過臉龐即可帶來宛如修片般凹凸有致效果的神奇蜜粉餅，還能給予肌膚控油柔焦、持久定妝等加分功效，呈現出膚質超好、五官超鮮明，山根立現、小臉速成的精緻立體的底妝神器。

關鍵字：

心機彩妝, 植村秀, Za, 彩妝, 粉餅, 蜜粉餅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

想要越活越有錢！小資女實現「財富自由」的5大必學省錢術

想要越活越有錢！小資女實現「財富自由」的5大必學省錢術

90%女性都中！瘦身5大地雷：只在意數字、早餐不吃都是錯誤方法

90%女性都中！瘦身5大地雷：只在意數字、早餐不吃都是錯誤方法

MUJI隱藏版好物「精油口罩貼紙」　讓妳戴上口罩也有清新好空氣

MUJI隱藏版好物「精油口罩貼紙」　讓妳戴上口罩也有清新好空氣

想要愛情長久，女人應該懂得學會的4件事情 Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便 看起來就像大學生！43歲金思朗一剪瀏海　瞬間年輕10歲 太美了！星巴克「夜櫻美式咖啡」紫色漸層讓人捨不得喝 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面