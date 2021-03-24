史上最輕薄、打造光澤奶油肌　粉餅控沒用過它們實在太虧

記者李薇／台北報導

雖然現在氣墊粉餅很夯，但是粉餅仍然有它的市場，尤其是在潮濕悶熱的台灣，乾爽的粉餅依舊受到很多人的愛用，而且不但越做越保濕，粉體也越來越輕薄，《ET FASHION》就整理3款最近大勢的粉餅單品，身為粉餅粉絲一定要用過，才不枉此生。

▲史上最薄的空氣蜜粉餅。（圖／記者李薇攝）



心機彩妝 心機星魅輕羽空氣蜜粉餅

粉餅最重要的就是細膩的粉質，這款心機彩妝的空氣蜜粉餅擁有全新空氣慕斯製法，再創粉質新紀錄，絕對是最細小的顆粒，帶來最細膩的妝感，三種粉末獨家專利，半透明柔焦粉末、訪真素顏粉末、金平糖美肌粉末，打造出粉底液級的高效遮瑕力。

▲奶油妝感必備Za粉餅。（圖／品牌提供）



Za 粧自然無瑕粉餅EX

人氣熱銷No.1的Za粧自然無瑕粉餅EX，2021年全新進化再升級，告別浮粉、脫妝、暗沉．讓你一拍就有氧氣奶油肌．全天輕透服貼不暗沉，乾性肌膚也可以使用的液態粉餅，粉質如絲絨般無瑕服貼，絕對再創粉餅新紀元。

▲修容首選打光蜜粉餅。（圖／品牌提供）



植村秀 3D立體打光蜜粉餅

2021年，植村秀更為追求精緻裸透妝感的消費者帶來全新打亮＋定妝二合一神器「3D立體打光蜜粉餅」，這款運用獨家智慧感光科技，均勻掃過臉龐即可帶來宛如修片般凹凸有致效果的神奇蜜粉餅，還能給予肌膚控油柔焦、持久定妝等加分功效，呈現出膚質超好、五官超鮮明，山根立現、小臉速成的精緻立體的底妝神器。