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容祖兒撞衫潤娥輸超慘！「公主裙穿上變災難」　網：以為差20歲

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▲▼容祖兒、潤娥 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲容祖兒、潤娥撞衫遭網友戲稱是事故現場 。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星容祖兒在大陸節目《乘風破浪的姐姐2》中表現亮眼，40歲的她不斷嘗試新造型讓粉絲眼前一亮，近期換上一身背心公主裙，以閃亮珠飾搭配蝴蝶結呈現逆齡效果，不料該套造型卻撞衫了南韓女星潤娥，這下放在一起對比才發現差距不小，引起網友直呼：「直接被秒殺。」

▲▼容祖兒、潤娥 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼容祖兒、潤娥 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲容祖兒換上Miu Miu背心公主裙 。（圖／翻攝自微博、IG）

容祖兒此次換上Miu Miu背心公主裙，一頭波浪長捲髮營造出溫柔氣息，一件式裙裝以寬鬆剪裁注入其中，穿上之後顯得逆齡不少，再加上遍佈上身的閃亮珠飾，在走動之餘都充滿光澤。下身則運用水藍色裙襬點綴，鮮明的撞色設計，加上腰間的蝴蝶結修飾，容祖兒更不停變換Pose擺拍，時而側臉出鏡，時而大秀修長美腿。

巧合的是，南韓少女時代成員潤娥也穿著了同款裙裝，更被Miu Miu發佈在有800萬粉絲追蹤的官方IG上。畫面中潤娥以招牌旁分捲髮露出精緻鵝蛋臉，不改少女氣息，且不同於容祖兒的一件式穿法，披著綠色oversize外套營造內外層次感，加上白色過膝絲襪與小白鞋收尾，露出纖細腿型同時保留清新氛圍，很懂得穿搭技巧，這下兩相對比更引發網友熱烈討論，不少粉絲直呼：「見過最慘的撞衫現場」、「潤娥直接完勝」、「明明只差10歲，看起來差了20多歲。」

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關鍵字：

容祖兒, 潤娥, 撞衫, 乘風破浪的姐姐2, 女星, 造型, Miu Miu

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