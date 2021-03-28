fb ig video ETtoday search mobile

6款「化妝水＆噴霧」春夏必備！歐舒丹星光瓶、品木宣言潤澤透亮超有感

>

化妝水是保養的第一道程序、絕對少不了，進入悶熱的春夏，除了要保濕、更要清爽不黏膩才擦的住！今天帶來幾款近期推出的化妝水、噴霧新品，輕輕一噴輕鬆為乾燥的肌膚補水，濕敷更可以讓肌膚潤澤有感，光澤更加細緻，一起看看吧～

2021春夏化妝水新品推薦1：歐舒丹 光萃肌活精華水，150ml
3月15日上市

歐舒丹的「星光瓶」光萃肌活露可以穩定膚況、放大保養功效，很多人用過都愛上，在2021年更是推出同系列的「星光水」光萃肌活精華水，首次添加天然益生元及粉紅水泡泡複方精華，嶄新的三層質地輕盈不黏膩，可保活性成分鮮度，以22%精華油、78%精華水的完美比例仿生皮膚天然油水平衡組合，提升吸收滲透效果，養出水潤健康的好膚質。

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲歐舒丹光萃肌活精華水（圖／BEAUTY美人圈）

2021春夏化妝水新品推薦2：品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧，100ml
3月15日上市

品木宣言的靈芝水在肌膚躁動時可以穩定膚況，幫助肌膚保濕，現在不用辛苦分裝、品木宣言在3月推出全新「靈芝水噴霧」，含有靈芝系列中相同的靈芝、北極靈芝發酵精萃、玻尿酸等成分之外，再額外加入雪耳精粹，可以保存比自身重量多數倍水份的成分，讓肌膚像是海綿一樣保水保濕、長時間不乾澀！

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧。（圖／BEAUTY美人圈）

全新「靈芝水噴霧」噴出來分子非常細緻，肌膚保濕度增加、也變得更加細緻，下午補妝前後使用也很推薦！加上含有天竺葵、香橙、橘子、廣藿香及薰衣草精油的淡淡香氣、非常療癒！

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧。（圖／BEAUTY美人圈）

2021春夏化妝水新品推薦3：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚露，150ml
3月上市

BOBBI BROWN有名的冬蟲夏草粉底絕對是很多人一用成鐵粉的摯愛粉底，含有漢方保養成分冬蟲夏草而聞名，在3月更是重磅加入全新的保養系列，除了基本的冬蟲夏草為肌膚補足能量之外，還添加人蔘、竹葉萃取等漢方精華滋補肌底，另外還有超效玻尿酸複合物為肌膚內補水、外鎖水，維持長效水潤效果、平衡穩定健康膚況。

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚露。（圖／BOBBI BROWN）

特別的是「蟲草水」擁有比粉底液多10倍的冬蟲夏草精華，質地是偏高濃縮的晶露狀態，擦上臉就像是「水面膜」般、一抹就化開，肌膚吸收後膚觸變得更加柔滑。

影片看質地：

除了蟲草水之外、同系列也推出「蟲草乳」冬蟲夏草修護精華乳，以超級食物酪梨油打造保濕屏障，鎖住水分與養分，讓肌膚一整天發光不斷電！

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲冬蟲夏草修護精華乳。（圖／BOBBI BROWN）

2021春夏化妝水新品推薦4：KOSE 高絲 雪肌精漾活雙防護補水噴霧，80ml
3月上市

KOSE的雪肌精在今年春夏也推出全新的補水噴霧，除了保濕因子撫平肌膚乾燥並補充水潤感之外，更含植物性防護成分，宛如在肌膚上形成柔滑的隱形防護膜，調理肌膚水分平衡、強化肌膚防禦力，預防肌膚粗糙、乾燥的同時，還有阻隔外部環境傷害的效果。

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲KOSE 高絲 雪肌精漾活雙防護補水噴霧。（圖／KOSE）

2021春夏化妝水新品推薦5：歐舒丹 白皇后淨白晶露，200ml
2月上市

春夏保養美白也少不了！歐舒丹全新升級白皇后系列運用日本獨家研發萃取技術，從「光之花」繡線菊萃取出核心成份，結合白桑根精萃打造升級白皇后淨白晶透配方，植萃淨白活性濃度提升40%，更添加全新的草本萃取複方精華、甘草及黃岑精萃、維他命C衍生物，為發光肌神助攻，全方位擊退黑色素生成、淡化斑點，勻亮膚色！

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 白皇后淨白晶露。（圖／IG@loccitanetw）

白皇后淨白晶露晶露清新水潤的質地除了保濕、為肌膚潤澤補水之外，還可以有效軟化角質、促進肌膚代謝，調理肌膚紋理，使膚觸更柔軟，肌膚散發自然健康亮白光采。

除了晶露之外，同系列更推出保濕噴霧，清爽無酒精的配方，隨手一噴即為肌膚補充水分，隨時隨地為肌膚保濕、舒緩鎮定，恢復透亮潤澤光采。

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲同系列還有無酒精的保濕噴霧。（圖／IG@loccitanetw）

2021春夏化妝水新品推薦6：嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光露，125ml
3月上市

嬌蘭於3月推出「白玉水」蘭鑽氧蘊極光露，延續蘭鑽肌因煥白技術，以精心挑選珍稀石斛蘭及亮白胜肽、活膚呼吸科技，滋潤補水之外、幫助改善膚色不均，更強化肌膚緊緻光滑度，除此之外還添加溫和的酸類：高穩定PHA分子，具微煥膚效果，讓肌膚紋理看起來更加細緻乾淨，讓肌膚綻放如白玉般的瑩潤光采！

▲化妝水新品推薦。（圖／美人圈）

▲嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光露。（圖／嬌蘭）

文／美人圈

【延伸閱讀】

粉底結塊斑駁？化妝師傳授「妝前保養」步驟，底妝更服貼透亮，新手也能整天不脫妝

10款秋冬必備高保濕防曬推薦！潤澤不黏膩、不泛白，一抹肌膚透亮、後續上妝更服貼

秋冬6款保濕不黏膩乳霜、乳液推薦！輕盈質地秒吸收、肌膚不悶黏，一抹是潤透光澤太美

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

化妝水, 保濕, 噴霧, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「有些相愛是命中注定，卻不是注定的相守」五部經典愛情片回味無窮

「有些相愛是命中注定，卻不是注定的相守」五部經典愛情片回味無窮

「玩手機瘦身法」正夯！網實測：美腿瘦腰，連假胯寬都改善

「玩手機瘦身法」正夯！網實測：美腿瘦腰，連假胯寬都改善

40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品

40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」 Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波 6款「化妝水＆噴霧」春夏必備！歐舒丹星光瓶、品木宣言潤澤透亮超有感 Longchamp漁網袋拎去買菜太時尚！塞滿包包不變形　這2款平價版也很夯 Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」 大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面