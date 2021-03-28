6款「化妝水＆噴霧」春夏必備！歐舒丹星光瓶、品木宣言潤澤透亮超有感

化妝水是保養的第一道程序、絕對少不了，進入悶熱的春夏，除了要保濕、更要清爽不黏膩才擦的住！今天帶來幾款近期推出的化妝水、噴霧新品，輕輕一噴輕鬆為乾燥的肌膚補水，濕敷更可以讓肌膚潤澤有感，光澤更加細緻，一起看看吧～

2021春夏化妝水新品推薦1：歐舒丹 光萃肌活精華水，150ml

3月15日上市

歐舒丹的「星光瓶」光萃肌活露可以穩定膚況、放大保養功效，很多人用過都愛上，在2021年更是推出同系列的「星光水」光萃肌活精華水，首次添加天然益生元及粉紅水泡泡複方精華，嶄新的三層質地輕盈不黏膩，可保活性成分鮮度，以22%精華油、78%精華水的完美比例仿生皮膚天然油水平衡組合，提升吸收滲透效果，養出水潤健康的好膚質。

▲歐舒丹光萃肌活精華水（圖／BEAUTY美人圈）

2021春夏化妝水新品推薦2：品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧，100ml

3月15日上市

品木宣言的靈芝水在肌膚躁動時可以穩定膚況，幫助肌膚保濕，現在不用辛苦分裝、品木宣言在3月推出全新「靈芝水噴霧」，含有靈芝系列中相同的靈芝、北極靈芝發酵精萃、玻尿酸等成分之外，再額外加入雪耳精粹，可以保存比自身重量多數倍水份的成分，讓肌膚像是海綿一樣保水保濕、長時間不乾澀！

▲品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧。（圖／BEAUTY美人圈）

全新「靈芝水噴霧」噴出來分子非常細緻，肌膚保濕度增加、也變得更加細緻，下午補妝前後使用也很推薦！加上含有天竺葵、香橙、橘子、廣藿香及薰衣草精油的淡淡香氣、非常療癒！

▲品木宣言 Dr. WEIL 青春無敵保濕舒緩噴霧。（圖／BEAUTY美人圈）

2021春夏化妝水新品推薦3：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚露，150ml

3月上市

BOBBI BROWN有名的冬蟲夏草粉底絕對是很多人一用成鐵粉的摯愛粉底，含有漢方保養成分冬蟲夏草而聞名，在3月更是重磅加入全新的保養系列，除了基本的冬蟲夏草為肌膚補足能量之外，還添加人蔘、竹葉萃取等漢方精華滋補肌底，另外還有超效玻尿酸複合物為肌膚內補水、外鎖水，維持長效水潤效果、平衡穩定健康膚況。

▲BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚露。（圖／BOBBI BROWN）

特別的是「蟲草水」擁有比粉底液多10倍的冬蟲夏草精華，質地是偏高濃縮的晶露狀態，擦上臉就像是「水面膜」般、一抹就化開，肌膚吸收後膚觸變得更加柔滑。

影片看質地：

除了蟲草水之外、同系列也推出「蟲草乳」冬蟲夏草修護精華乳，以超級食物酪梨油打造保濕屏障，鎖住水分與養分，讓肌膚一整天發光不斷電！

▲冬蟲夏草修護精華乳。（圖／BOBBI BROWN）

2021春夏化妝水新品推薦4：KOSE 高絲 雪肌精漾活雙防護補水噴霧，80ml

3月上市

KOSE的雪肌精在今年春夏也推出全新的補水噴霧，除了保濕因子撫平肌膚乾燥並補充水潤感之外，更含植物性防護成分，宛如在肌膚上形成柔滑的隱形防護膜，調理肌膚水分平衡、強化肌膚防禦力，預防肌膚粗糙、乾燥的同時，還有阻隔外部環境傷害的效果。

▲KOSE 高絲 雪肌精漾活雙防護補水噴霧。（圖／KOSE）

2021春夏化妝水新品推薦5：歐舒丹 白皇后淨白晶露，200ml

2月上市

春夏保養美白也少不了！歐舒丹全新升級白皇后系列運用日本獨家研發萃取技術，從「光之花」繡線菊萃取出核心成份，結合白桑根精萃打造升級白皇后淨白晶透配方，植萃淨白活性濃度提升40%，更添加全新的草本萃取複方精華、甘草及黃岑精萃、維他命C衍生物，為發光肌神助攻，全方位擊退黑色素生成、淡化斑點，勻亮膚色！

▲歐舒丹 白皇后淨白晶露。（圖／IG@loccitanetw）

白皇后淨白晶露晶露清新水潤的質地除了保濕、為肌膚潤澤補水之外，還可以有效軟化角質、促進肌膚代謝，調理肌膚紋理，使膚觸更柔軟，肌膚散發自然健康亮白光采。

除了晶露之外，同系列更推出保濕噴霧，清爽無酒精的配方，隨手一噴即為肌膚補充水分，隨時隨地為肌膚保濕、舒緩鎮定，恢復透亮潤澤光采。

▲同系列還有無酒精的保濕噴霧。（圖／IG@loccitanetw）

2021春夏化妝水新品推薦6：嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光露，125ml

3月上市

嬌蘭於3月推出「白玉水」蘭鑽氧蘊極光露，延續蘭鑽肌因煥白技術，以精心挑選珍稀石斛蘭及亮白胜肽、活膚呼吸科技，滋潤補水之外、幫助改善膚色不均，更強化肌膚緊緻光滑度，除此之外還添加溫和的酸類：高穩定PHA分子，具微煥膚效果，讓肌膚紋理看起來更加細緻乾淨，讓肌膚綻放如白玉般的瑩潤光采！

▲嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光露。（圖／嬌蘭）

文／美人圈

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