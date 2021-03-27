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「畫眉3技巧」拯救無眉人！多一步形狀更自然　再稀疏都能有毛流感

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新手畫出好看、自然的眉型一直是難題，尤其是眉毛不多的稀疏眉型，怎麼樣才能畫出眉型自然不僵硬的毛流眉呢？一起看看小紅書美妝博主的畫眉技巧，稀疏眉、無眉人也可以畫出自然感的眉毛，而且眉型自然不僵硬、不死板，新手必學畫眉技巧！

稀疏眉畫眉技巧：先畫出眉型框線

一般眉型在畫眉毛時如果先畫出框線的話，很容易讓畫完的眉毛邊線僵硬、不自然，所以一般建議頂多畫出眉頭、眉峰、眉尾的輔助線，在畫完眉毛之後再用眉刷稍微暈染，讓眉毛更自然，但是對於本身沒有什麼眉毛的稀疏眉來說，如果不先畫出眉型框線，根本看不出基本眉型，所以先畫框線對於稀疏眉來說非常重要。

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

稀疏眉在畫眉時可以根據眉型來畫出矯正框線，像是下垂眉型的話，可以將眉頭畫低、眉尾畫高來修飾，高眉峰的話、則弱化眉峰線條，稀疏眉基本上一定要在畫眉前畫出完整的線條，可以先畫出眉毛下方的線條，當作基準線。

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

接著再畫出眉頭上方、連接眉峰眉尾上方，眉峰可以稍微畫出弧度，整個眉型走向會更加自然，記得下筆不要太重，就是淡淡的線條即可。

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

稀疏眉畫眉技巧：填補眉毛空隙

對比剛才畫出的淡淡框線，接著可以稍微用點力、填補眉毛空隙，順著眉毛生長方向畫出毛流感，可以順著眉頭毛流往上、眉中過渡、眉尾再往下，畫出稍微明顯一點的線條，這樣子強調毛流感、弱化框線的畫法非常適合稀疏眉，而且也會更加自然。

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

稀疏眉畫眉技巧：修飾眉頭

很多新手畫眉時眉頭都會畫成方的，其實相當不自然，所以畫完眉毛後觀察一下眉頭，如果有生硬的角度，就用眉刷稍微斜著刷開，讓眉頭下方稍微比眉頭上方超出去一點點，可以讓眉頭更加自然。

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

只要用眉刷稍微將眉頭刷開，多了這部小細節，可以讓眉型更加自然！

▲稀疏眉畫眉教學。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@正义的宝妹

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眉毛, 畫眉, 教學, 畫法, 稀疏眉

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