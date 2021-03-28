《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線

記者鮑璿安 ／台北報導

韓劇《Penthouse上流戰爭》播出至第二季仍引發高度關注，其中飾演「千書真」的女星金素妍，近期拍攝的時尚畫報出爐，不同於劇中的濃妝惡女形象，以超淡妝彰顯精緻五官，搭配氣質長洋裝出鏡，果真營造出超強反差，引發網友驚呼：「淡妝也好美！」

40歲南韓女星金素妍在《Penthouse上流戰爭》的超強演技吸引大票粉絲，戲外她出鏡南韓雜誌《@star1》拍攝封面照，流露與「千書真」截然不同的氣質形象，畫面中金素妍梳起低馬尾，淡妝下精緻五官仍是搶眼，身穿設計師品牌Son Jung Wan 高開衩綁帶洋裝，唯美絲質效果包覆纖瘦體態，加上立體的抓皺細節，為視覺注入亮點，接著以高跟長靴收尾，即便坐在椅子上，表現力依舊驚艷。

金素妍也換上了南韓品牌BRIDE AND YOU 幹練西裝，翻領與深V細節增添率性氣息，加上腰間的綁帶彰顯身型，金素妍舉手投足散發魅力，翹起二郎腿高調擺拍。而在「千書真」身上不可能出現的淡粉色單品，金素妍也在這次拍攝中滿足粉絲，以清新的粉色套裝搭配白色高跟鞋，同時唯美的披肩長髮，宛如少女般，讓人見識到金素妍的多變造型。

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