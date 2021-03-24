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GU彩妝終於來了！日妞狂推眼影盤、口紅色號公開　390元起包色不心疼

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記者王則絲／台北報導

日系平價服裝品牌GU率先於日本推出的彩妝支線「#4me by GU」，從去年底放話將降臨台灣到現在，讓少女們等得好苦，近日GU終於宣布「#4me by GU」彩妝系列將在3月26日於台南南紡購物中心搶先開賣、3月29日起指定門市和網路同步販售。正宗日本製造的「#4me by GU」秉持一貫平價，只要390元起就能輕鬆跟上日妞的腳步！

▲GU彩妝開賣。（圖／品牌提供）

▲GU全新彩妝品牌「#4me by GU」將於3月26日於台南南紡購物中心新店鋪開賣。（圖／品牌提供）

GU全新彩妝品牌「#4me by GU」系列皆為日本製造，堅持無添加，是令人放心的高品質，但同時價格卻相當平價，整臉妝容單品全包也不會心痛，CP值相當高。

「#4me by GU」以春夏自在妝容為主題，總共推出包括單色眼影、眼影霜、眼影盤、眉粉、睫毛膏和最不能錯過的口紅。

▲GU彩妝開賣。（圖／品牌提供）

▲單色眼影共帶來8色選擇，售價為390元。（圖／品牌提供）

單色眼影共帶來8色選擇，分為珠光與霧面，特殊色系值得嘗試，售價為390元；本系列推出的六色眼影盤更是日妞人手一盤，總共4款色號，其中#26 ORANGE色號最受到日妞喜愛，售價為590元；眼影霜部分則推薦給自然系少女，低調的亮粉恰到好處，售價為390元。

GU當然也相當用心準備大家最愛的口紅，共有8款顏色，全部都是超實用的顏色，日本女生們尤其狂收#16 RED ORANGE、#24 APRICCOT，售價為390元；此外，睫毛膏共有4色選擇，包括黑色、棕色、咖橘色和深藍色，每日妝容必備的眉粉則有棕、灰兩種色系，皆為390元。

▲GU口罩、彩妝。（圖／記者王則絲攝）

▲日妞狂推口紅，售價為390元。（圖／記者王則絲攝）

▲GU彩妝開賣。（圖／品牌提供）

▲眉粉，售價為390元。（圖／品牌提供）

服裝品牌跨足美妝不是頭一遭，除了許多精品品牌擁有自己的美妝線之外，快時尚品牌也不落人後，像ZARA自家推出的口紅系列就主打平價與超多色選擇，450元價格質感滿分，另外，ZARA近年的香氛系列更是瘋狂延燒，從蠟燭到香水，全球都在搶。

▲ZARA彩妝。（圖／資料照）

▲ZARA彩妝。（圖／資料照）

▲ZARA口紅。（圖／資料照）

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關鍵字：

GU, GU彩妝, 日本, 日妞, 日本製造, #4me by GU, 眼影盤, 春夏, 開賣

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