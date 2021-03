GU彩妝終於來了！日妞狂推眼影盤、口紅色號公開　390元起包色不心疼

記者王則絲/台北報導

日系平價服裝品牌GU率先於日本推出的彩妝支線「#4me by GU」,從去年底放話將降臨台灣到現在,讓少女們等得好苦,近日GU終於宣布「#4me by GU」彩妝系列將在3月26日於台南南紡購物中心搶先開賣、3月29日起指定門市和網路同步販售。正宗日本製造的「#4me by GU」秉持一貫平價,只要390元起就能輕鬆跟上日妞的腳步!

▲GU全新彩妝品牌「#4me by GU」將於3月26日於台南南紡購物中心新店鋪開賣。(圖/品牌提供)



GU全新彩妝品牌「#4me by GU」系列皆為日本製造,堅持無添加,是令人放心的高品質,但同時價格卻相當平價,整臉妝容單品全包也不會心痛,CP值相當高。

「#4me by GU」以春夏自在妝容為主題,總共推出包括單色眼影、眼影霜、眼影盤、眉粉、睫毛膏和最不能錯過的口紅。

▲單色眼影共帶來8色選擇,售價為390元。(圖/品牌提供)



單色眼影共帶來8色選擇,分為珠光與霧面,特殊色系值得嘗試,售價為390元;本系列推出的六色眼影盤更是日妞人手一盤,總共4款色號,其中#26 ORANGE色號最受到日妞喜愛,售價為590元;眼影霜部分則推薦給自然系少女,低調的亮粉恰到好處,售價為390元。

GU當然也相當用心準備大家最愛的口紅,共有8款顏色,全部都是超實用的顏色,日本女生們尤其狂收#16 RED ORANGE、#24 APRICCOT,售價為390元;此外,睫毛膏共有4色選擇,包括黑色、棕色、咖橘色和深藍色,每日妝容必備的眉粉則有棕、灰兩種色系,皆為390元。

▲日妞狂推口紅,售價為390元。(圖/記者王則絲攝)



▲眉粉,售價為390元。(圖/品牌提供)



服裝品牌跨足美妝不是頭一遭,除了許多精品品牌擁有自己的美妝線之外,快時尚品牌也不落人後,像ZARA自家推出的口紅系列就主打平價與超多色選擇,450元價格質感滿分,另外,ZARA近年的香氛系列更是瘋狂延燒,從蠟燭到香水,全球都在搶。

▲ZARA口紅。(圖/資料照)

