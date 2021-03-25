特搜6款高顏值小白鞋！Dior-ID配色好浪漫　「Lisa御用款」超吸睛

時髦又百搭的小白鞋，絕對是女孩們鞋櫃必備款，2021年又有哪些小白鞋新品值得收藏呢？以下為大家盤點6雙「2021人氣小白鞋」，從專櫃精品到平價款式通通有，白鞋控們一起來更新一下購物車清單吧～

2021 人氣小白鞋推薦01：Dior-ID 白色與粉色小牛皮休閒鞋

Dior-ID系列以經典白色小牛皮鞋身，鑲嵌縫線細節工藝，加上鞋身烙印著Dior Logo金色標籤，從每個角度看都是零死角的高顏值，這次一共推出深藍色、粉色、綠色、紅色與銀色款式，洋溢著春日氣息的配色，實在是太燒啦～

▲DIOR-ID 運動鞋。（圖／Dior）

2021 人氣小白鞋推薦02：Chloe Lauren蕾絲運動鞋

誰說小白鞋一定要很休閒？Chloe Lauren蕾絲運動鞋，正是要來顛覆你的想像！特別以蕾絲設計貫穿鞋身，還在後鞋跟處加入Chloé徽標，處處散發著浪漫氣息，重點是售價2萬元有找，真的非常適合作為精品小白鞋入門款呀！

▲Chloe Lauren適合當精品小白鞋入門款。（圖／Chloe、net-a-porter）

2021 人氣小白鞋推薦03：Common Projects

說到小白鞋怎麼不提，有著白鞋之王稱號的「Common Projects」！品牌始終秉持著「設計一雙既簡單又完美的運動鞋」理念，不需要浮誇的Logo裝飾，於鞋側點綴上「鞋款編號、歐美及色號」組成的金色燙印，即可完美展現極簡美學，前陣子新推出的粉色鞋底款式，帶點少女氣息，也非常適合春夏。

▲有白鞋之王稱號的「Common Projects」。（圖／小紅書@兔不啦叽）

2021 人氣小白鞋推薦04：EXCELSIOR TRAVEL系列

來自韓國的餅乾鞋始祖EXCELSIOR，2021年全新釋出「New Heritage」主題，一共推出共有TRAVEL、STEEL、BOLT UP三個系列，回歸最原始的黑白灰色系，專注在細節設計。

▲餅乾鞋始祖EXCELSIOR推新款。（圖／EXCELSIOR）

其中的TRAVEL系列，完美詮釋解構設計硫化鞋，前後兩色的不同中底解構，加上中斷處烙印字樣，擁有極高的辨識度，小編已經先嗅到濃濃的爆款預感了，走在時尚最前線的潮人絕對必收。

▲共有TRAVEL、STEEL、BOLT UP三個系列。（圖／EXCELSIOR）

2021 人氣小白鞋推薦05：adidas Originals FORUM PLUS

adidas Originals這次特別邀請到韓國天團BLACKPINK演藝全新春季系列服飾與鞋款，成員各自穿上經典鞋款，其中Lisa御用款「FORUM PLUS」，經典黑白配色，鞋舌點綴上粉藍配色，簡約中又帶點色彩，更有種畫龍點睛的視覺衝擊，彰顯你的不凡品味。

▲Lisa御用款「FORUM PLUS」。（圖／adidas Originals）

▲BLACKPINK演繹adidas Originals 2021春季全新女性系列“Watch Us Move”。（圖／adidas Originals）

2021 人氣小白鞋推薦06：Nike Air Force 1

擁有超高人氣的小白鞋還有它！Nike Air Force 1 從1892年推出至今就大受好評，就算中間一度歷經停產，也無法改變它的歷史定位，被粉絲們重新呼喚而上市，直至2021年依舊是許多人的白鞋首選，除了最經典百搭的全白色，之前也曾推出米白、蜜桃粉、薄荷綠等等配色，都非常值得入手～

▲Nike Air Force 1是鞋控的小白鞋首選。（圖／IG@girlsonmyfeet、thesolewomens）

文／美人圈

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