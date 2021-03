進入春夏「底妝」也要換季！MAC粉餅薄透遮瑕　肌膚之鑰保濕力超強

又到了要幫底妝換季的時候啦~最近不論是MAC、NARS、嬌蘭、TOM FORD,還是肌膚之鑰、MAKE UP FOR EVER等大品牌,都推出了全新底妝產品,那麼多底妝產品到底要怎麼選、誰最適合你,快一起來了解一下吧!

2021專櫃底妝新品推薦:嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液

妝感:微霧妝感/適合膚質:油性-中性肌

「嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液」暱稱「微霧小燈泡」,主打「無暇微霧妝」,擁有滑順好推勻的質地、高遮瑕力且輕薄不厚重!加上海洋紅藻、雪蓮果等植物萃取成份,讓上妝同時保護並修護肌膚,改善毛孔及瑕疵問題~不過因為是微霧妝感,建議乾肌可以加上平衡油使用!

▲嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液。(圖/嬌蘭)

2021專櫃底妝新品推薦:MAC 超持妝柔焦水粉餅

妝感:粉霧妝感/適合膚質:全膚質適用

MAC全新「超持妝柔焦水粉餅」打造全新高含水乳霜質地底妝,注入37%活水精華使粉體輕盈保水,就像綿密乳霜一樣絲滑!輕輕一抹立馬感受到他高延展、高遮瑕,且瞬間就轉化成「粉霧妝效」,讓油性肌能擺脫油水不平衡、乾肌更能輕鬆打造完美粉霧妝感。

▲MAC 超持妝柔焦水粉餅。(圖/MAC)

2021專櫃底妝新品推薦:肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露

妝感:水潤妝感/適合膚質:中性-乾性肌

肌膚之鑰全新「恆潤光采粉凝露」主打珠寶級養膚底妝,鑽光粉底添加水鑽養膚複合配方、注入滿滿保濕精華成分讓妝感能夠完美服貼一整天,同時使肌膚能夠透出自然的水潤光澤!

▲肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露。(圖/肌膚之鑰)

2021專櫃底妝新品推薦:TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液

妝感:柔霧妝感/推薦膚質:油性-中性肌

TOM FORD「時尚柔霧高訂粉底液」為了亞洲氣候特別打造輕薄高遮瑕的柔焦粉體,添加滿滿玻尿酸成分、上妝同時也能全天候補水,使粉體緊貼24小時不脫妝!且還有一個貼心設計,即「旋轉押頭」能夠精準控制用量、不用擔心浪費多餘粉底。

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液。(圖/TOM FORD)

這款粉底雖主打霧感,但上臉後卻不厚重、不死白,肌膚微出油後,還會透出低調的光澤感。

▲肌膚微出油後,還會透出低調的光澤感。(圖/美人圈)

2021專櫃底妝新品推薦:MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

妝感:水光感/適合膚質:乾性-中性肌

MAKE UP FOR EVER 全新「水肌光粉底液」蘊含了高達94%的天然成分、及78%的水分,雖然妝感偏水光感,上臉後卻非常耐磨擦,就算長時間戴著口罩也不容易毀妝。也推出高達10款色號,不怕找不到最適合自己的顏色。

▲MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液。(圖/MAKE UP FOR EVER)

2021專櫃底妝新品推薦:NARS 極霧柔光粉底露

妝感:極霧/適合膚質:油性-中性肌

NARS「極霧柔光粉底露」質地呈現「輕薄露狀」,蘊含瞬效吸油奈米球體與零油遮瑕微分子,能夠吸附肌膚油質,輕薄質地特別適合油性肌使用!但因為是主打霧面、持久的妝效,質地對乾肌可能就會比較不友善,建議妝前保養要做足才不容易脫妝。

▲NARS 極霧柔光粉底露。(圖/NARS)

文/美人圈

