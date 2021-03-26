進入春夏「底妝」也要換季！MAC粉餅薄透遮瑕　肌膚之鑰保濕力超強

又到了要幫底妝換季的時候啦～最近不論是MAC、NARS、嬌蘭、TOM FORD，還是肌膚之鑰、MAKE UP FOR EVER等大品牌，都推出了全新底妝產品，那麼多底妝產品到底要怎麼選、誰最適合你，快一起來了解一下吧！

2021專櫃底妝新品推薦：嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液

妝感：微霧妝感／適合膚質：油性-中性肌

「嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液」暱稱「微霧小燈泡」，主打「無暇微霧妝」，擁有滑順好推勻的質地、高遮瑕力且輕薄不厚重！加上海洋紅藻、雪蓮果等植物萃取成份，讓上妝同時保護並修護肌膚，改善毛孔及瑕疵問題～不過因為是微霧妝感，建議乾肌可以加上平衡油使用！

▲嬌蘭 恆時微霧純萃粉底液。（圖／嬌蘭）

2021專櫃底妝新品推薦：MAC 超持妝柔焦水粉餅

妝感：粉霧妝感／適合膚質：全膚質適用

MAC全新「超持妝柔焦水粉餅」打造全新高含水乳霜質地底妝，注入37%活水精華使粉體輕盈保水，就像綿密乳霜一樣絲滑！輕輕一抹立馬感受到他高延展、高遮瑕，且瞬間就轉化成「粉霧妝效」，讓油性肌能擺脫油水不平衡、乾肌更能輕鬆打造完美粉霧妝感。

▲MAC 超持妝柔焦水粉餅。（圖／MAC）

2021專櫃底妝新品推薦：肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露

妝感：水潤妝感／適合膚質：中性-乾性肌

肌膚之鑰全新「恆潤光采粉凝露」主打珠寶級養膚底妝，鑽光粉底添加水鑽養膚複合配方、注入滿滿保濕精華成分讓妝感能夠完美服貼一整天，同時使肌膚能夠透出自然的水潤光澤！

▲肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露。（圖／肌膚之鑰）

2021專櫃底妝新品推薦：TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液

妝感：柔霧妝感／推薦膚質：油性-中性肌

TOM FORD「時尚柔霧高訂粉底液」為了亞洲氣候特別打造輕薄高遮瑕的柔焦粉體，添加滿滿玻尿酸成分、上妝同時也能全天候補水，使粉體緊貼24小時不脫妝！且還有一個貼心設計，即「旋轉押頭」能夠精準控制用量、不用擔心浪費多餘粉底。

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂粉底液。（圖／TOM FORD）

這款粉底雖主打霧感，但上臉後卻不厚重、不死白，肌膚微出油後，還會透出低調的光澤感。

▲肌膚微出油後，還會透出低調的光澤感。（圖／美人圈）

2021專櫃底妝新品推薦：MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

妝感：水光感／適合膚質：乾性-中性肌

MAKE UP FOR EVER 全新「水肌光粉底液」蘊含了高達94%的天然成分、及78%的水分，雖然妝感偏水光感，上臉後卻非常耐磨擦，就算長時間戴著口罩也不容易毀妝。也推出高達10款色號，不怕找不到最適合自己的顏色。

▲MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液。（圖／MAKE UP FOR EVER）

2021專櫃底妝新品推薦：NARS 極霧柔光粉底露

妝感：極霧／適合膚質：油性-中性肌

NARS「極霧柔光粉底露」質地呈現「輕薄露狀」，蘊含瞬效吸油奈米球體與零油遮瑕微分子，能夠吸附肌膚油質，輕薄質地特別適合油性肌使用！但因為是主打霧面、持久的妝效，質地對乾肌可能就會比較不友善，建議妝前保養要做足才不容易脫妝。

▲NARS 極霧柔光粉底露。（圖／NARS）

文／美人圈

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