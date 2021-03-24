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宋慧喬離婚後首度回歸！確定演出《正在分手中》搭檔張基龍再譜姐弟戀

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文／柯夢波丹

39歲的韓劇女神宋慧喬，前年結束不到2年的短暫婚姻之後，曾表示暫時不會接拍新作品，想休息一段時間，不過SBS電視台10日表示，演員宋慧喬、張基龍、金柱憲、崔嬉序，將出演新劇《現在正在分手中》（暫譯），這不僅是宋慧喬繼《男朋友》之後，時隔2年再次演出的電視劇，劇名也十分應景，因為喬妹的實際狀況似乎也是如此。

據悉，去年11月便有消息傳出，宋慧喬會接拍《現在正在分手中》，但後來她因為暫時不想拍戲而推掉該劇，劇組之後改找另一位女星秀愛演出，但秀愛也推掉了，劇組最後又拿《現在正在分手中》劇本給喬妹看，她親眼看過後很喜歡劇情，最終才答應接拍。該劇目前預計在4月開機，10月將會正式播出。

宋慧喬在劇中飾演時裝公司設計組組長「河英恩」，冷靜又聰慧，雖然生理年齡已經38歲，但依舊是一個對流行趨勢敏感的貌美感性女人，崇尚自己付出能力的同時，也一定要得到相對的回報，覺得所謂的男人只是刺激自己緊張而已，不會為此賭上感情。這個人設跟喬妹十分相配，因為她與宋仲基分道揚鑣之後，喬妹的心境大概也是這樣吧。

而張基龍則飾演才貌雙全的時尚攝影師「尹宰國」，外型帥氣、幽默、充滿吸引力、女人緣更好，雖然擁有無可救藥的浪漫卻是個單身主義者，但在壞男人的背後其實有不為人知的過去。

28歲的張基龍，2014年憑《沒關係，是愛情啊！》出道，其後還演出過《Go Back夫婦》、《我的大叔》、《請輸入檢索詞WWW》收穫了不少人氣，而且他的許多作品都跟年紀較大的姊姊演員演出，這次也不例外。

《雖然是精神病但沒關係》、《DoDoSoSoRaRaSo》金柱憲飾演一家公關公司的代表，女星崔嬉序則飾演時裝公司設計組理事，劇情將講述宋慧喬和張基龍，一段愛恨糾葛、分分合合的愛情故事。

▲崔嬉序飾演女二。

《現在正在分手中》將由《謎霧》編劇執筆，《來自星星的你》、《浪漫醫生金師傅》拍攝組李吉福的導演處女作。

除了《現在正在分手中》這部劇之外，宋慧喬還敲定了金恩淑編劇的新作《The Glory》。該劇應該會在下半年開始拍攝，感覺得出來，今年的喬妹想要努力衝刺事業了。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 宋慧喬, 正在分手中, 韓劇, 張基龍

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