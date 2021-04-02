不想吸引渣男就從換香水開始！4款「高級花果香」網友激推

不想再吸引到渣男、爛桃花，首先可以先從身上的氣味改變！以下就盤點4款網友大推「遠離渣男」的高級花果香香水，讓你招到完美好桃花！

香水推薦1：Byredo Rose Of No Man's Land 無人之境中性淡香精 50／100ml

前調：粉紅胡椒、土耳其玫瑰

中調：覆盆子花、土耳其玫瑰純露

後調：紙紗草、白琥珀

Byredo的無人之境已經是他們家紅很久的明星商品～這支香水為了紀念第一次世界大戰犧牲奉獻的護士而調配。前調以微微辛辣的粉紅胡椒傳達了堅毅不屈的精神，中調加入女性獨有的柔美媚玫瑰香氣，最後以溫暖清新的白琥珀做結尾，令人感受到生命的韌性和美好。

香水推薦2：LE LABO THÉ NOIR 29 100ml

前調：佛手柑、無花果、月桂葉

中調：雪松、香根草、麝香

後調：乾草、煙草

LE LABO 29也是許多香氛控愛用的香水～以佛手柑、無花果帶點酸甜氣息的果香為前味，接續溫暖柔軟的雪松木、香根草，最後以融入紅茶葉香氣的乾草、菸草作為結尾，酸中帶甜又夾雜著一點苦澀的茶味，不是那麼青澀，又沒有那麼飽經風霜，讓人一聞再聞，欲罷不能。

香水推薦3：Penhaligon's 潘海利根 DUCHESS ROSE 75ml

前調：橘子

中調：玫瑰

後調：麝香

潘海利根家的獸首系列一直都很令人著迷～以紅瓶搭配狐狸獸首設計，前調以清爽的橘子氣息帶入，接著加入玫瑰及麝香，創造出很有自己個性的木質花香調，一噴上就有如高貴的仕女置身花園秘境中，獨立又神秘的氣質讓人不禁想一探究竟。

香水推薦4：Diptyque Orphéon淡香精 75ml

上市日期：2021年3月15日

前調：杜松子

中調：茉莉、依蘭依蘭、大馬士革玫瑰

後調：雪松、麝香、琥珀、零陵香豆

Diptyque為紀念品牌誕生60周年，推出新香Orphéon，它是一款木質香型西普調的中性香水，無論是香氣抑或是瓶身包裝，靈感皆來自對於三位創始人具有特別意義的地方－巴黎聖日耳曼的「Orphéon」酒吧，穿上這款香氛就像進入60年代的Orphéon酒吧中，前調使用充滿活力的杜松子，清新而令人振奮，接續融合淡淡茉莉花香氣，最後則以溫暖而深沉的雪松、零陵香豆等花香木質調做結尾，整體散發著淡淡的煙草氣息，包裹在充滿鑲木地板、櫥窗的溫暖香氣中，並融合酒吧中紳士仕女自帶的濃郁氣味，不嗆鼻又充滿神秘魅力。

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自IG@knhs2、Byredo、LE LABO、潘海利根

【延伸閱讀】



魅惑人心的少女體香！5款香氛控必備「香膏」推薦，心機溫柔香氣最招桃花

2021春夏「香水新品」推薦清單！Tom Ford極致撩男白夜香、Jo Malone絕美寶石瓶必敗

香水控必知！內行人5種「香水種類&差異」一次搞懂

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。