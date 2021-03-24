蘑菇讓私密處變臭？美女營養師：日常「6個壞習慣」才是異味元凶

▲把咖啡當水喝、吃太多甜食都會影響私密處環境健康。（圖／翻攝自IG/aoi186）
編輯 / Lily
日前網路謠傳吃蘑菇會讓私密處變臭、多吃鳳梨會飄香氣的說法，讓不少女生避蘑菇唯恐不及，美女營養師高敏敏表示，國內外尚未有研究直接證實以上說法，反之錯誤的生活飲食習慣，對私密處環境健康反而影響較大。
營養師高敏敏強調，食用天然蔬果食物，其實不太容易導致私密處異味產生，私密處會感染，多半是不良的飲食或是生活習慣，像是抽菸、熬夜、喜歡吃重口味食物，飲水量不足等等。
#抽菸、喝酒
抽菸喝酒容易改變私密處的pH值，使得身體黏膜防護力降低，當細菌增多就會使私密處飄異味。
▲睡眠不好會增加身體發炎機會。（圖／Unsplash，以下同）
#總是熬夜
睡眠不足容易使身體免疫力降低，增加私密處反覆感染的機率。
#嗜吃重口味
重口味的人請注意，平常吃太多辛辣、油膩炸物，不只會影響肌膚皮脂分泌，也會讓身上體味加重。
▲肉類與蔬果均衡攝取才會健康。
#肉類吃太多
肉類吃太多，大量蛋白質被人體吸收會轉化成氨基酸，氨基酸分解後產生氨，細菌分解下就容易散發不好聞的氣味。
#水分攝取不足
水分能不只能幫助促進人體新陳代謝，也能幫助人體產生足夠尿液，使身體累積的廢物隨著尿液排掉，同時沖掉附著私密處上的壞菌。
▲減少喝有糖飲料，同時降低吃甜食的頻率。
#甜食攝取過量
不少女生私密處搔癢問題，是因為甜食攝取過量，糖會加速陰道中細菌滋長，因此除了要控制糖分攝取，多喝水也是有幫助。
▲私密處飄香6招學起來。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師FB）
避開以上6點，高敏敏加碼分享想要私密處飄香可以這樣吃：
1.鳳梨、芭樂、奇異果：富含維他命C能促進身體黏膜防護力，幫助維持陰道弱酸性環境。
2.蔓越莓、藍莓：前花青素對細菌有抗沾黏能力，使細菌、壞菌不易附著。
3.優酪乳、優格：好菌能幫助維持陰道弱酸性環境，同時抑制壞菌滋生。
4.毛豆、黃豆、黑豆：含有天然荷爾蒙，能幫助滋潤私密處。
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