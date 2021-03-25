IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）即將於25日發佈第五張新專輯《LILAC》，最近除陸續釋出MV預告之外，IU也登上了韓版《W》雜誌拍攝一系列畫報，罕見嘗試壞壞嘻哈風格，其中一套造型裡IU驚喜換上「狗啃瀏海」，更滿意的開心自拍Po上網，引起網友們熱烈討論：「新造型駕馭得很好！」、「好像太妍？」

▲IU嘗試「狗啃瀏海」造型。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）



距離IU的新專輯發佈已進入倒數，繼率先公開的《Celebrity》後，新歌《Flu》、《Epilogue》正式MV將於25日與專輯同步上線，專輯同名歌曲《LILAC》、《Coin》MV則將於26日一起登場，短短的預告片段裡，IU瘋狂換裝，讓粉絲們直呼：「滿月回來了！」

說到IU的風格，IU於韓劇《德魯納酒店》中的浮誇、霸氣印象深植人心，因此每次只要IU有華麗的造型現身，粉絲就會稱她為「滿月社長」；不過IU更常以甜美、公主風出鏡其他作品，私下則是喜歡舒適、寬鬆的服裝為主。

而身為韓國區GUCCI品牌大使，IU這回再度穿上全身全套GUCCI新裝，罕見的以Bad girl的氛圍呈現，結合了復古、前衛、還帶點嘻哈的韻味，帥氣的造型裡就屬頭上的「狗啃瀏海」最吸睛，不只參差不齊還一邊長一邊短，新奇的髮型IU自己很喜歡，開心拍了好幾張美照放IG，引來網友們熱烈回應，有人認為：「我以為我看到的是太妍！」、「好像有Joy的影子。」更有大批粉絲讚嘆：「果然是顏值漂亮什麼都很適合」、「駕馭得很好！」但是也有少數惡評直指：「希望IU不要做這種嘗試」、「新造型不怎麼樣。」反應很兩極。

▲IU「狗啃瀏海」網友評價很兩極。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）



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