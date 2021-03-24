任容萱吐嘈姊姊Selina穿搭風格　戴千萬蕭邦珠寶甩開少女味

▲任容萱展示蕭邦頂級珠寶系列與珠寶錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）今舉辦展至27日、採預約制的春日花園頂級珠寶暨腕錶展，邀任容萱展示最富春天氣息的花朵造型珠寶與品牌代表性的動物系列作品，千萬珠寶上身的她透露想減少少女氣息，視奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）為時尚偶像，想學習歐美穿搭風格，是否也參考姊姊Selina的穿著？她笑說：「我不太清楚她到底想專注在哪一條路線上，她真的很混搭！」

▲任容萱展示蕭邦主打的紅毯系列與動物系列珠寶。（圖／蕭邦提供，以下同）

目前任容萱擁有的珠寶，多數是親友與經紀人送的禮物，她與姊姊Selina也會交換戴首飾，但不會動用到媽媽的珠寶盒，她透露：「因為大部分是我們送給媽媽的禮物，就不跟她搶了。」此次蕭邦珠寶展，她最喜歡鑲嵌129.19克拉碧璽的花朵造型項鍊，同時點綴祖母綠、月光石、石榴石構成一片繽紛；可一同搭配的立體花朵珠寶錶，可從花苞到綻放的開闔設計，讓她愛不釋手。



▲蕭邦紅寶石鑽石項鍊、耳環與手鍊套組，76,310,000元。





▲蕭邦紅地毯系列花朵項鍊鑲嵌15顆總重129.19克拉璽（左）35,600,000元，花朵珠寶錶32,620,000元。

此次蕭邦珠寶腕錶展端出近10億元作品，最高價為一套約76,310,000元紅寶石鑽石項鍊、耳環與手鍊套組，屬於紅地毯系列，而招牌系列為動物世界，任容萱佩戴兩款北極熊戒指，一款是全鑲鑽設計，另一款是母子北極熊趴在水晶上的造型，可愛極了。





▲蕭邦紅地毯系列北極熊爪著86.2克拉水晶戒指（左）5,220,000元，北極熊鑽戒6,430,000元。

三、四月是高級珠寶展旺季，緊接登場是同為珠寶與腕錶名家的伯爵（PIAGET），將以Wings of Light 光之羽翼頂級珠寶系列為主軸，引進逾270件、總價近30億的傑作，當中包括南韓女星孔曉振曾戴過的羽翼鑽石項鍊，以及精采的轉換式珠寶。





▲伯爵亞太區品牌大使孔曉振所戴的Wings of Light 系列羽翼鑽石項鍊將來台展出。（圖／伯爵提供，以下同）





▲伯爵Wings of Light系列珠寶羽翼寶石腕錶，4,060,000元。

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