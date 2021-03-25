ZARA再推「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

編輯／Emily 圖／翻攝自zara.com、celine.com、kapital-webshop.jp

平價時尚品牌ZARA先前推出一系列「字母項鍊」，因為造型小巧可愛，加上可以選擇自己喜歡的英文字母，很快就被搶購一空。這次他們把字母元素運用到棒球帽上面，推出了「字母棒球帽」，造型是美式復古風，跟各種服裝都能搭配，共有26款可以選擇。

ZARA的「字母棒球帽」走美式復古風格，以深藍色為底，上面只有一個白框紅字的英文字母，不同於圖案擺正中央的常見設計，他們把字母改放在側邊，看起來更有特色，而且還能挑選自己喜歡的字母。

棒球帽是歷久不衰的經典單品，有時候沒空打理頭髮或衣服穿得很隨便，戴上棒球帽就能瞬間提升時尚感，要是找到百搭的款式，一頂就能戴超久，還能搭配各種風格的服裝，ZARA這款「字母棒球帽」就是個不錯的選擇，造型簡單又耐看，只要台幣650元就能入手，目前已經有多款字母賣到缺貨，只剩七款字母可選購。

另外，Celine的2021春夏系列中也有兩款棒球帽，跟ZARA的「字母棒球帽」造型很類似，整體設計非常簡單，只寫了一個大大的字母「C」，近看會發現它使用毛毛材質製成，一款是以海軍藍為底配上白色字母，另一款是白底配上紅字。

日本品牌KAPITAL也推出過字母主題的棒球帽，底色有粉紅、橘、薄荷綠等鮮艷顏色，上面用珠子串出可愛的動物、人物圖案，再配上不同的英文字母，一共有P、H、L、V、C、N六種款式可以選擇，帽沿破破的仿舊設計很有古著感。

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