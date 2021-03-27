太妍「仙女裝」竟撞衫迪麗熱巴　一關鍵勝負揭曉網：這次她贏

記者王則絲／台北報導

韓女星太妍自加入節目《驚人的星期六》固定成員後，幾乎週週都有話題新造型，上週太妍選穿了一身純白仙女裝，竟被眼尖網友們發現與大陸女星迪麗熱巴撞衫了，兩人雖穿著同款裙裝，但太妍硬是多加了胸口的蕾絲、手套還有羽毛髮飾，而這也成為此次撞衫事件勝負的關鍵。

▲太妍近期上《驚人的星期六》的造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

太妍於《驚人的星期六》中新穎的造型層出不窮，上週也非常用心，穿著來自Self-Portrait的細肩白洋裝，胸前的大蝴蝶結、水鑽肩帶為其焦點，不只這樣，太妍還在胸口加了有珍珠鍊帶的蕾絲襯衣，另外再戴上透紗手套、羽毛髮箍，整個人散發仙女光環。

▲太妍穿著Self-Portrait白洋裝並搭配裝飾。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）



不過其實同件洋裝，迪麗熱巴早在去年8月就穿上，僅僅穿著服裝本身呈現，貼合身體的線條讓她成了性感尤物，也讓人發現這件洋裝不需過多裝飾也能表現出素雅美感。

這時反觀太妍的造型搭配，身上零碎的配件太多，反而模糊了焦點，甚至感覺不出與迪麗熱巴是同款服裝，因此許多網友在稱讚太妍漂亮之餘，也點出這回的失誤，「為什麼這麼多東西」、「直接單穿就好了，有點多餘。」

▲迪麗熱巴早在去年八月就穿上同款。（圖／翻攝自微博）



不過也有網友推測，因為太妍嬌小的身材不到160公分，可能是為了補足洋裝不夠合身的缺點才會多加點綴，由此可見，身高接近170公分的迪麗熱巴，展現了單穿就很美的實力，在這回撞衫略勝一籌。

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