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失戀的傷痛太難熬，但其實在這段無緣感情中是要妳學會這件事...

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文／柯夢波丹　圖／COSMO

無論妳是被分手，或主動與人分手，或多或少都內心需要時間整理療傷，到底這次事件的發生是要妳學會什麼呢？趕快來抽一張牌為妳解答！

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

首先在心中感受那次的戀情或妳記得的感覺，接著默念一次問題然後選張牌（可複選）

選好了嗎？我們來解牌吧！

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

1.審判 對自己的判斷太絕對

有時妳在看事情非黑即白，似乎只有選擇題沒有太多彈性空間，尤其在妳已有先入為主的觀念時，更容易如此，容易忽略對方的想法和感受，久而久之下來關係也變得疏離與隔閡，倒不如把自己的心敞開，接納任何可能性，才能讓感情愈來愈順利喔。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

2.寶劍八 容易鬼遮眼

寶劍八正告訴妳，對感情容易侷限，例如明知道不適合卻還是要在一起，那麼當然容易走向分手，或在兩人相處過程中太多的想法感覺，但卻沒去證實什麼事實還是那只是一個感覺，當這樣時關係終究愈來愈多不理解，而導致分手。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

3.聖杯四 想清楚再說

有時妳不一定是愛上對方，可能只是對他有好感，覺得蠻喜歡的，但卻沒想清楚是否真的要交往，當帶著茫然的態度進入關係中，經過相處之後當初的好感可能很快就消失，別急著要有人陪伴，先感受自己的心意過段時間才會明瞭。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

4.倒吊人 太多犧牲奉獻

在關係中妳容易扮演委屈的一方，太多的犧牲奉獻，結果卻容易換來對方的理所當然，或是分手之後妳依然感到失衡，其實關係沒有非得要失去自己才能獲得，別待著害怕失去的心態去經營關係，那麼確實很容易破局喔。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

5.月亮 秘密戀情或不穩定的關係

月亮代表著秘密戀情，或過去有段感情還深深地影響到現在，有時也代表著關係中不只有2個人，這些複雜的狀況，正告訴妳關係中最重要的是誠實專一的對待自己與親密關係，這是經營關係重要的根基之一，妳需願意放下這舊有的模式，愛情才能愈來愈順利。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

6.權杖騎士 得到可能就會冷卻

這是一張對愛非常熱情的牌，但也很可能會落入得到這個人之後，漸漸的感到冷卻然後走到分手，別用衝動的賀爾蒙談感情，學習穩定是妳必須的，不然很容易因強烈的企圖心而去談戀愛，然後發現這不是自己想像中的那樣。

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

7.魔鬼 為了得到什麼而去愛

當帶著一個目的性去經營關係時，本來就不是以愛為基礎開始，因此當妳得不到那個所要時，例如：陪伴、物質、安全感、金錢…等等，無論那是有形或無形的，那麼就會覺得不愛，這關係其實是很脆弱帶著交換條件的，別被自己的慾望支配了內心，去化解對愛的誤解。

【延伸閱讀】

【占卜女王泰瑞莎專欄】12星座4月愛情運勢！單身獅子座桃花運降臨、射手座將出現短暫戀情...

對現況不滿意想要踏出舒適圈？快翻張牌看看今年妳適合在哪種領域進行改變或是大展身手！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢

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