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秀智「氧氣瀏海」搭法式包頭美到不行　超簡單3步驟造型學起來

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文／柯夢波丹

「國民初戀」秀智和男神南柱赫主演的韓劇《Start-Up：我的新創時代》妳追了嗎？除了劇情貼近現實，讓大家看的超有感觸外，身為帶貨女王的秀智她在劇中的造型，當然也是被關注的熱點！這次秀智在《Start-Up：我的新創時代》飾演擁有各種打工經驗和超強生活能力「徐達美」，她那超美的上班族髮型更是引起熱烈的討論，這次COSMO邀請知名髮型師10%off。9折 帶我們一起來拆解秀智在《Start-Up：我的新創時代》中的髮型秘密，快點學起來！

氧氣瀏海是重點

因為秀智在《Start-Up：我的新創時代》的上班族女生的造型，讓氧氣瀏海再度受到大家的注目，這款超顏值瀏海能夠減齡增添可愛感，超適合上班族，能增添溫柔感，讓人瞬間增加好感度！

氧氣瀏海與空氣瀏海的差別？

很多人會想問氧氣瀏海與空氣瀏海的差別到底在哪？氧氣瀏海的髮絲存在感比起空氣劉海，更加重了一些，但又比齊瀏海再輕盈一點，關鍵在於眉中的位置較短不扎眼，而兩側的長度順著顴骨往外柔化線條更能修飾臉型；別忘了耳側的空氣感髮絲也是氧氣瀏海　重要的小心機！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氧氣瀏海造型教學

步驟1：小夾子直立夾入瀏海髮根撐蓬處

步驟2：噴撒輕盈定型噴霧在夾子區域

步驟3：善用吹風機輕吹髮根加熱快速塑型

頭髮容易出油的女孩們可以善用乾洗髮噴霧，去讓瀏海造型更持久喔．

 
 
 
 
 
 

也可以利用大小髮捲去做出氧氣瀏海的蓬鬆度和層次感．

氧氣瀏海＋勾單耳柔美長髮

秀智穿上專業感的深色西裝外套搭白襯衫，看似正式的裝扮，但氧氣瀏海搭上小心機勾單耳柔美長髮，立刻散發微甜女人味！而且工作時不再披頭散髮看起來沒精神～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勾單耳柔美長髮造型教學

步驟1：用電棒捲捲出波浪捲度

步驟2：輕勾髮絲至耳後露出耳朵

步驟3：將頭髮至肩膀後方噴上造型噴霧加強捲度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氧氣瀏海＋隨性馬尾

即使是隨興的馬尾，也能綁的精神知性！秀智以休閒的外套搭配紅T，搭上低調知性的低馬尾，讓休閒風添加了更多的氣質，記得將側邊髮絲的蓬鬆度拉出來，讓整個造型更完整．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隨性馬尾造型教學

步驟1：低馬尾貼脖子

步驟2：輕拉髮絲製造完美頭型

步驟3：利用黑髮夾將橡皮筋隱形

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氧氣瀏海＋法式包頭

即使是瀏海的髮型，秀智也能透過簡單的法式包頭，讓整體造型專業中帶著微性感，任何場合都能完美登場！記得在耳側的頭髮要留下一絲空氣感，才不會感覺成熟喔。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法式包頭造型教學

步驟1：噴灑造型噴霧在髮絲上增加塑形力

步驟2：扭轉髮尾位置要低

步驟3：髮絲輕拉覆蓋著耳朵邊緣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 秀智, 上班族, 髮型, 氧氣瀏海

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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