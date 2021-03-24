IKEA「網紅鯊鯊」限量口罩只送不賣！　國寶放上外罩也美翻

▲IKEA推出旗下網紅鯊鯊口罩。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因IKEA敦北結束營業，引發「鯊鯊搶購潮」的主角鯊魚布偶，又在IG上紅一波啦！台灣IKEA乾脆推出周邊商品，討好一下鯊鯊粉絲們，最新推出一款限量版的「鯊鯊最罩」口罩，特別只送不賣，拿到的方式只有一個，就是至門市消費滿額就能免費收，跟敦北特賣一起服用，幸福感也會倍增喔。

▲鯊鯊口罩圖愛逗趣又可愛。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA近期推出「春日好禮」活動，從3／25起至4／11期間，持宜家卡至店內，消費家具、家飾品單筆滿1,200元，便可獲得IKEA限定鯊魚口罩，共有藍黃兩款顏色（有想到是瑞典國旗的顏色嗎？），並分成大人與小孩兩種尺寸。口罩上印有各種表情、動作的IKEA人氣鯊魚，拿著紅色提包微笑的可愛鯊鯊，或是戴著藍色領帶的上班族鯊鯊都很可愛。另外，消費滿5,000元還可獲得500元限量商品抵用券。

▲店內其他布偶也挺鯊鯊。（圖／IKEA提供）

無獨有偶的，近期故宮也與德國百年精品梵洛克合作開發三款口罩，採用故宮名畫為發想，以宋代「青牛老子」掛軸，以及清代郞世寧「畫白海青」、「獨龍戲球精繡」藝術作品，設計了 「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」3款口罩。

▲精品品牌以國寶畫作為題，開發口罩外罩。（圖／梵洛克提供）

以製造頂級精品襯衫著名的梵洛克，也用高規格設計口罩材質，採用瑞士棉強化親膚層強調舒適觸感，主打改良口罩縫合結構技術，能更加服貼臉型完整包覆，將其「外罩」戴在口罩外，也可延長拋棄式口罩的使用效期，並能重複水洗，更符合環境概念。

▲特有的質感搭配衣服也相當合適。（圖／梵洛克提供）

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