fb ig video ETtoday search mobile

IKEA「網紅鯊鯊」限量口罩只送不賣！　國寶放上外罩也美翻

>

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲IKEA推出旗下網紅鯊鯊口罩。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因IKEA敦北結束營業，引發「鯊鯊搶購潮」的主角鯊魚布偶，又在IG上紅一波啦！台灣IKEA乾脆推出周邊商品，討好一下鯊鯊粉絲們，最新推出一款限量版的「鯊鯊最罩」口罩，特別只送不賣，拿到的方式只有一個，就是至門市消費滿額就能免費收，跟敦北特賣一起服用，幸福感也會倍增喔。

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲鯊鯊口罩圖愛逗趣又可愛。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA近期推出「春日好禮」活動，從3／25起至4／11期間，持宜家卡至店內，消費家具、家飾品單筆滿1,200元，便可獲得IKEA限定鯊魚口罩，共有藍黃兩款顏色（有想到是瑞典國旗的顏色嗎？），並分成大人與小孩兩種尺寸。口罩上印有各種表情、動作的IKEA人氣鯊魚，拿著紅色提包微笑的可愛鯊鯊，或是戴著藍色領帶的上班族鯊鯊都很可愛。另外，消費滿5,000元還可獲得500元限量商品抵用券。

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲店內其他布偶也挺鯊鯊。（圖／IKEA提供）

無獨有偶的，近期故宮也與德國百年精品梵洛克合作開發三款口罩，採用故宮名畫為發想，以宋代「青牛老子」掛軸，以及清代郞世寧「畫白海青」、「獨龍戲球精繡」藝術作品，設計了 「牛轉乾坤」、「祥龍獻瑞」、「鷹飛沖天」3款口罩。

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲精品品牌以國寶畫作為題，開發口罩外罩。（圖／梵洛克提供）

以製造頂級精品襯衫著名的梵洛克，也用高規格設計口罩材質，採用瑞士棉強化親膚層強調舒適觸感，主打改良口罩縫合結構技術，能更加服貼臉型完整包覆，將其「外罩」戴在口罩外，也可延長拋棄式口罩的使用效期，並能重複水洗，更符合環境概念。

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲IKEA口罩,故宮。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA、梵洛克提供）

▲特有的質感搭配衣服也相當合適。（圖／梵洛克提供）

►星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

► IKEA敦北熄燈特賣「百項3折起」　整房打包帶走只要6800

► 全台最老IKEA敦北店熄燈　官方證實：商品將出清

► 震撼！IKEA敦北店4／26正式收攤　網友哀嚎：回憶再會了

關鍵字：

IKEA, 鯊鯊, 鯊魚, 敦北, 口罩, 故宮, 國寶, 梵洛克

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做 從「血型別」看戀愛智商，B型一愛撩下去、智商最高竟是它 Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 10款經典「精品黑包」夢想清單！愛馬仕WOC、LV Lockme BB可以收了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面