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徐玄為劇瘦成骨感身材！超嚴格減肥法公開　每天1小時有氧甩掉700大卡

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文／柯夢波丹　

最近韓劇狂燒，好劇同時襲來都來不及看了啦，絕對不能錯過少女時代忙內徐玄的《私生活》，尤其這次徐玄在劇中更是顛覆以往乖乖牌的形象，在劇中變身詐騙集團，飾演一個偷搶拐騙的女騙子，為了要勾人上當更是換上多種造型，看了絕對讓人眼睛一亮啊！

《私生活》之所以引起大家的討論，徐玄在劇中形象崩壞的場面，絕對功不可沒，她在《私生活》中卻飾演品行不良的騙子，爆粗口、喝酒、用美色以詐騙手段生活，還因此入獄，超緊湊的劇情，讓人一看就停不下來啊！

韓劇《私生活》劇情簡介

《私生活》劇情講述徐玄從小就在騙子家庭中成長，長大後為了復仇而下海當起生活型詐欺師，卻在一次不小心介入了國家級「隱私」，為了生存下去也為了父親報仇，徐玄只好施展所有的詐欺技術，和大企業展開對決，並且假冒大企業 SL 電子的開發組長，故意接近她的高更杓意外擦出愛的火花！

而徐玄這次為了演好《私生活》中這個騙子角色，更是因應劇組的要求特別減肥，徐玄表示因為「要方便行騙的話，纖瘦的身材可以提高視覺上的美感」因此特別在開拍前實施高強度的減肥菜單，讓原本就纖細的她．視覺看起來更骨感了．

其實徐玄剛出道時因為年紀還小，因此還帶有嬰兒肥，而圓圓的臉，曾被韓國網友取笑她為「豬臉」，後來徐玄靠著營養師為她特製的減肥菜單，才變的越來越瘦也擺脫嬰兒肥，快來一起看看徐玄的減肥菜單！

健康果汁

想減肥的第一步就是要戒掉糖，徐玄也聽從營養師的話，以健康果汁代替飲料及下午茶，而徐玄曾分享，平日她會喝的就是這三款果汁：

•蘋果+香蕉+花椰菜果汁

•西洋芹+甜椒+番茄果汁

•香蕉+豆腐奶昔

選擇熱量低的水果和蔬菜，打成健康的果汁，補充身體的纖維，也能增添飽足感．

地瓜取代一餐

韓國很多女星減肥時都會選擇吃地瓜，秀智也是地瓜減肥法的愛好者，徐玄也曾在綜藝節目分享自己超級愛吃地瓜，所以地瓜絕對在她的減肥菜單上！徐玄會用地瓜取代其中一餐，熱量低又有飽足感，讓她不會挨餓．

每天檢查進食的卡路里

徐玄向來對自己的身材非常的嚴格，因此她每天都會檢查自己一天進食的卡路里，是否有在標準內，如果不小心超過了，隔天就少吃一天來達到平衡．

用無糖豆奶取代飲料

在減肥時當然是能喝水就喝水，不過還是有膩的時候，這時候徐玄就會用無糖豆奶取代飲料，能夠喝些有味道的飲料，但又不會有糖，而且熱量很低，是徐玄減肥時的好夥伴！

六點後不進食

為了要瘦再更瘦，徐玄嚴格的控制進食時間，而她在每天晚上六點之後就不再進食了，晚餐全都在六點前吃完，在睡前保持食物都消化的狀態．

再忙也會健身

徐玄曾分享，減肥沒別的，就是運動運動運動，吃完再繼續運動，因此她每天再忙都會抓時間運動，就是為了要讓身材維持在最好的狀態．

每天一小時有氧運動

讓心跳提升的有氧運動，可是有超高的燃脂效果！這樣下來，平均每次可以消耗掉 700 大卡！而徐玄每天至少都會花一小時進行有氧運動，來讓身體的心肺耐力提升．

平時也會挺直身體，縮小腹

讓身體養成記憶，這點很重要，徐玄平日都會習慣抬頭挺胸走路，無論是站著還坐著都會縮小腹，久而久之身體的線條就會變的漂亮．

皮拉提斯讓曲線更緊緻

皮拉提斯絕對是韓國女星最愛的運動之一，徐玄也是皮拉提斯的愛好者，皮拉提斯強調核心部位的訓練，如果想擁有漂亮的腹部線條，例如：馬甲線、人魚線，及緊實、飽滿的臀部等，最適合用皮拉提斯做鍛鍊．

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 減肥, 徐玄, 私生活

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