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日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

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編輯／Emily　圖／翻攝自ikea.com、muji.com

去IKEA除了挑選櫃子、桌椅…等大型家具，其實還有很多實用的小雜貨、生活用品值得購買，但由於店內東西太多，常常逛到眼花撩亂，你可能從來沒注意過它們，這裡就幫你整理出6款日本人很喜歡的「隱藏版小物」，下次去IKEA時可以多留意，不要錯過了。

1.KLOCKIS 時鐘

這款時鐘做成白色正方形，簡約設計看起來很質感，小小一個放在床邊完全不占空間，同時還具有鬧鐘以外的功能，能當溫度計、計時器、小夜燈，只要翻轉就能變換功能，99元的價格也好入手。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

2. VARIERA 收納盒

IKEA有各式各樣的收納盒，其中VARIERA這款白色長方形盒子，是由塑膠材質製成，圓弧的邊角方便清潔，適合放在廚房，除了單獨使用，也可以放進抽屜裡分隔空間，讓小物放起來更井然有序，找東西更方便。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

3. ISTAD 保鮮袋

IKEA的保鮮袋也超級實用，當食物沒吃完時，可以用密封小袋子分裝，讓它們保持新鮮。這系列除了有不同尺寸，袋子上還有多種顏色、花樣，小樹木、花朵等可愛圖案看了很賞心悅目。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

4. BEVARA 袋子封口夾

零食打開沒吃完、想用塑膠袋裝水果，找不到東西把袋子束起來時，就很需要這款袋子封口夾，長條狀設計可以把袋子牢牢夾緊，維持食物的狀態，一整組有大大小小的尺寸，可以配合不同袋子使用，還有粉紅、綠、黃等多種顏色。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

5. KALAS系列

IKEA的KALAS系列包含碗盤、杯子、餐具等多種品項，使用塑膠材質製作，怎麼摔也不會壞，很適合給不太會自己吃飯的孩童使用，亂刮、亂丟都不怕，也可以當作免洗餐具的替代品。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

6. RIKLIG 茶壺

茶壺也是很值得入手的小物，裡面有分層設計，只要把茶葉裝入再加水，就能簡單的沖泡，對於有喝茶習慣的人來說非常方便，有0.6 公升和 1.5 公升兩種尺寸。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

不只IKEA有很多隱藏版小物，同樣販售各種生活用品的MUJI無印良品也有一些不錯的小物值得入手。第一款要介紹的是「PP曬衣架」，特殊的構造設計讓你晾衣服時不會把領口撐壞，防止頸部周圍變形或鬆弛。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

第二款小物是「連結式藥盒」，共有七小格，讓你分裝一周要吃的藥丸或維他命，特別的是它可以拆開來，讓你依照需要的天數單獨使用，外出旅行要攜帶也很方便。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

第三款是「棉麻收納箱」，無印良品有多種收納用品，而這款使用棉麻材質製成，造型很文青，拿來裝衣服或文具等雜貨都很適合。

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA必買小物。（圖／翻攝自ikea.com）

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關鍵字：

ikea, 必買, 小物, 雜貨

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