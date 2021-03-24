關穎隔2年復出看中26萬上衣　豪捐工作酬勞「不敢看價錢」

▲關穎演繹Brunello Cucinelli春夏系列，分享媽媽經。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

「喀什米爾之王」義大利品牌Brunello Cucinelli於今（24日）舉辦春夏系列發表，請到藝人關穎現身演繹，有兩年未亮相公開活動，她笑說是正好有時間，而且身為媽媽也需要放風透氣一下。關穎更表示將捐出此次工作酬勞給慈善單位，但她剛看中店內的一件「洞洞上衣」，而該服飾要價26萬元，活動酬勞會不會「入不敷出」？關穎高EQ直呼：「還好我現在出來的價值應該不只這樣。」

▲關穎時隔兩年出席義大利品牌Brunello Cucinelli活動。（圖／記者張一中攝）

藝人關穎2013年結婚，將重心移至家中全心照料三個孩子，時隔兩年終於有機會出席活動，被問到有什麼契機願意公開亮相？她自嘲：「我就是一個平凡的家庭主婦，剛好可以排開時間短暫參加活動。」另一個原因就是關穎從小跟著父親逛街，早已是Brunello Cucinelli熟客，耳濡目染下自己也成為死忠粉，她表示今天這身造型就像穿了藝術品在身上，「整體隆重不失休閒，加上西裝外套，多了一絲慵懶的感覺。」她最愛品牌的經典款式，風格強烈卻輕描淡寫，實穿又百搭。

▲關穎看中Oprea 手工針織流蘇衫，NT$263,700。（圖／記者張一中攝）

提及店內最愛的單品，關穎更是抵擋不住針織洞洞上衣的誘惑，她笑說：「有看我IG就知道我很喜歡洞洞裝，若隱若現更加性感，而且這件根本為我量身打造，輕盈也有質感，很經典。」她也自誇買成精了，年輕時會量多，但是現在朝著「少而精」發展，反倒是對女兒的童裝偶爾還是會失心瘋，「尤其是小孩子長得太快了，給自己藉口一直買。」

▲關穎透露將捐出此次活動酬勞。（圖／記者張一中攝）

關穎也透露會捐出此次的工作酬勞，用於慈善機構，她表示當媽媽後也要有自我價值，「今天酬勞也不多啦，就是小小心意，個人做一個小小的帶動，酬勞還沒拿到，拿到一定會跟大家報告。」不過被問到酬勞夠不夠在店內血拼，因為關穎看上的洞洞上衣要價26萬元，關穎聽了笑說：「我都不敢看它們的價錢，還好我現在出來的價值不只這樣，大家多多找我出來，一起拋磚引玉。」

▲BRUNELLO CUCINELLI 2021 春夏新品。（圖／記者張一中攝）

BRUNELLO CUCINELLI 2021 春夏在色彩上帶給人療癒視覺，有「鼠尾草」和「苔蘚」的天然綠色調、粉紅色、天藍色和青檸色，以西裝外套遊走於正式和休閒感之間，極為輕盈的歐根紗獵裝夾克可以採用簡單的布繩輕鬆系上，為其增添度假氛圍。品牌標誌性手袋提供多種尺寸，Hobo包演繹出柔美簡約的格調，並且從方巾中汲取設計靈感，編織鏤空和手工立體花卉工藝打造出獨一無二的紋理質感。

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