Rosé示範4種超高招「甜辣風」穿搭！炸出逆天美腿＋螞蟻腰毫不費力

記者王蓁蓁 / 綜合報導

人氣席捲全球的韓國女團BLACKPINK，每名成員都擁有超高人氣，近期帶著全新個人專輯回歸的Rosé，頻繁更新IG曬出擺拍照寵粉，超會穿搭的她，是不少女孩心中的時尚ICON，擅長運用身材優勢，讓視覺集中在又甜又辣的造型風格，只要學會幾個間單招數，妳也能像Rosé一樣辣得高級又不失甜美。

公主系短版上衣

▲Rosé運用公主蓬袖短版上衣，不著痕跡展現甜辣感。

Rosé很懂得運用短版上衣，曬出傲人的螞蟻腰，不只讓整體造型看起來比例更加分，不著痕跡小露性感耍辣，令人忍不住集中視覺在她最瘦的地方，搭配甜美的公主蓬袖順勢展現出青春的女孩氣息。

▲Rosé穿溫暖寶寶藍條紋針織露腰。

就算是日前天氣還冷，Rose也不放過露出腰身的機會，溫暖的短版針織衫，縮口設計讓身材更顯凹凸有致，寶寶藍條紋讓整體仍舊不失可愛少女心。

小花短洋裝

▲Rosé穿搭甜美碎花洋裝炸出辣腿優勢。

甜美可愛的小碎花洋裝也是近年高漲不下的單品，Rose選穿極短小花裙，遊走在危險邊緣的裙長，讓她一雙招牌逆天長腿一覽無遺，利用有點男孩風的厚底小白鞋加白襪混搭風格，增添反轉的俏皮魅力。

內衣外穿

▲Rosé用可愛的Ｔ恤＋蛋糕短裙將「內衣外穿」搭配得淋漓盡致。

Rosé簡單運用Ｔ恤與蛋糕短裙，完美將難駕馭的「內衣外穿」搭配得淋漓盡致，被挖空的短版T恤若隱若現露出纖瘦細腰，外搭貝殼光澤感的絲綢細肩背心，對比出材質變化，在日常的休閒甜美中增添一絲性感韻味，格紋的花邊蛋糕裙則彰顯了青春少女該有的天真可愛。

撞色碎花抹胸

▲Rosé穿上撞色抹胸一次炸出鎖骨與腰身曲線。

撞色的繽紛碎花抹胸，Rosé上下齊發讓完美的天鵝頸與腰身曲線一次炸出，並聰明地在鎖骨區域戴上金色飾品吸引眼球，令造型瞬間吸睛，下半身選搭寬鬆輪廓的牛仔長褲，綴上愛心鏤空腰帶，看似中性的線條，卻帶來又甜又辣的率性活力。

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