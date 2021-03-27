容易跟舊情人「勾勾纏」3大星座！巨蟹心太軟、Top1選擇障礙專業戶

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

每個人面對感情的態度和處理方式都不同，有些人一旦分手了，就會和前任劃清界線，老死不相往來，但也有些人對於舊情人就是很容易心軟，無法狠下心拒絕，像是以下3個星座就是很容易跟前任「勾勾纏」的代表，上常常藕斷絲連，想斷也斷不乾淨。

Top 3：巨蟹座

對於天性很念舊的巨蟹座來說，要忘掉愛過的人和之前付出的感情是很難的一件事，除非前任做了讓他們徹底死心的事，或談了一段新的戀情，不然巨蟹就很容易放不下，對於舊情人非常容易心軟，很難與前任割捨乾淨。只要對方回頭道歉認錯，再用點溫情的攻勢，巨蟹就容易深陷於過去的甜蜜過往，捨不得拒絕對方的「勾勾纏」，甚至復合。

Top 2：雙魚座



天生感情豐富的雙魚在愛情中可以說是「不見棺材不掉淚」，加上意志不堅定，就算是讓自己感到痛苦的一段戀愛關係，他們也很難痛快俐落的揮別，有時候就連身邊朋友都會看不下雙魚在感情上的藕斷絲連。雙魚在愛情裡很容易理智失蹤，只跟隨著感性去談戀愛，會有不少任性行為，加上意志不太堅定，就算分手了，也會因為曾經的美好太難忘，而默默在心裡找藉口原諒對方或默許對方的糾纏，可以說，雙魚座的三觀是跟著愛情走的。

Top 1：天秤座



「選擇障礙專業戶」、「猶豫不決」都可說是天秤座的代名詞，對他們來說，就連感情也是一道難以抉擇的難題，很難快速堅決的做出決定，不管面對新歡還是舊愛，他們都很容易把彼此關係弄得亂七八糟。其實天秤內心情感也不是多強烈的人，但他們還是感性偏上，對於曾經的舊情人，心裡總是會有點捨不得，所以只要前任回頭找天秤，他們就會開始為難該如何選擇，就容易陷入跟舊情人「勾勾纏」的曖昧關係。

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