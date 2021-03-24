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星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

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文／Squid

每季的星巴克限定飲料總是讓人心動，想來杯小確幸，繼南韓推出「夜櫻咖啡」之後，日本推出了「香蕉杏仁奶星冰樂」，滿滿的香蕉果粒加上杏仁牛奶的濃郁香氣，即使天氣微涼，也已經吸引網友搶喝一波，洗版IG。

 ▲星巴克,香蕉杏仁奶星冰樂,星冰樂,飲料,Binggrae。（圖／IG）

▲香蕉杏仁奶星冰樂看起來超好喝。（圖／starbucks_j IG）

香蕉杏仁奶星冰樂聽起來就讓人覺得很想嚐上一杯，底下是滿滿的香蕉果粒，中間則是香蕉加上杏仁牛奶的冰沙，最上面擠上鮮奶油，最後撒上堅果碎片，讓人喝下去就是充滿幸福感，香甜的香蕉加上濃郁奶香，一口接著一口。

▲星巴克,香蕉杏仁奶星冰樂,星冰樂,飲料,Binggrae。（圖／IG） 

▲裡面添加了滿滿的香蕉果粒。（圖／starbucks_j IG）

香蕉杏仁奶星冰樂也在網路上掀起一波搶喝潮，許多人都覺得這味道很讚，「實在太美味、太香了」、「濃郁的奶香加上香蕉簡直就是絕配」，還有行家會另外加一份巧克力醬，淋在鮮奶油上面，喝起來也是爽爆！

 ▲星巴克,香蕉杏仁奶星冰樂,星冰樂,飲料,Binggrae。（圖／IG）

▲還有杏仁奶也是非常香醇可口。（圖／starbucks_j IG）

南韓有名的香蕉牛奶日前也推出全新的「奶茶味牛奶」，是繼桑葚牛奶、蘇打冰棒牛奶之後，又推出的全新口味，喝起來就像是新鮮的奶茶香味，濃郁的牛奶香讓人嘗過就還想再來一口。

這次Binggrae推出的「奶茶味牛奶」看起來好像沒有什麼新鮮，但其實是品牌在測試了70多種的紅茶之後，才找到最適合的添加牛奶的味道，在精心調配牛奶與紅茶的比例，做出最合適的香醇的紅茶牛奶，難怪一上市就大受好評。

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關鍵字：

星巴克, 香蕉杏仁奶星冰樂, 星冰樂, 飲料, Binggrae

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