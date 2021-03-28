fb ig video ETtoday search mobile

露營初入坑先把這些備齊！百元起實用裝備TOP 12　打造度假儀式感

>

▲（圖／取自Pinterest）

▲質感露營用品正夯。（圖／翻攝自Pinterest）

由於近期疫情關係無法出國，國內露營的風潮也延燒到最高峰！現在身邊10個人中就有7個以上的人在瘋露營吧！無論是新手露營或資深玩家都能體驗到不同面向的美好，每次露完就忍不住想趕快規劃下一次，也會越來越注重露營的小細節，從露營桌椅、餐具、燈飾到各種布置小物，只要加入幾樣實用單品，就能讓露營質感提升！本次就要來推薦Pinkoi熱賣的露營用品TOP12，兼具美感於實用度的小物，輕鬆打造出充滿儀式感的溫馨露營氛圍！

餐具類

就算是露營菜鳥也沒關係，相信身邊的露營資深玩家絕對都超願意帶著新手一起去體驗露營，只不過去之前別兩手空空，至少不要忘了帶好自己的餐具，如果多帶些碗盤讓大家共用，相信露營主辦人會覺得妳非常貼心唷！

▲（圖／取自Pinkoi）

▲純鈦碗 純鈦三碗組 附贈網袋NT$1,950
▲（圖／取自Pinkoi）

▲手工橄欖木方形碟野餐露營三件套NT$1,329


▲（圖／取自Pinkoi）

▲Pinkoi x miffy 獨家限定木柄白鐵杯NT$900

露營桌、露營椅

比起帳棚，露營桌椅反而是許多人第一個添購的露營裝備吧！沒錯～露營帳棚可以跟朋友共用或租借，但預算較低的露營桌或露營椅輕便好攜帶，同時是一定會用到的必備單品，初入坑露營的世界先把這兩樣買好就對了！

▲（圖／取自Pinkoi）

▲Coleman 休閒折疊雙人椅NT$2,700

▲（圖／取自Pinkoi）

▲可攜式捲捲桌-中/露營用品收納/摺疊桌/戶外野餐NT$785

布置小物

基本的帳篷、露營椅、餐具、摺疊桌等基本配備買好後，接下來就是能讓營區畫龍點睛的裝飾小物了！只要在帳棚外加上燈具就會立刻看起來溫馨又夢幻，還有各種地墊、瓦斯罐皮套、置物架等，只要你想的到的通通都有！難怪大家都說露營簡直是條不歸路！一但入坑就會忍不住想購入各種周邊商品了！

▲（圖／取自Pinkoi）

▲印度孔雀絲邊圓形掛毯 / 野餐墊NT$ 1,180

▲（圖／取自Pinkoi）

▲Littledayz Boutique櫻花地墊NT$969

▲（圖／取自Pinkoi）

▲Coconut 折折暖暖燈+折疊椅（2入）NT$2,450

▲（圖／取自Pinkoi）

▲便攜型戶外露營LED掛燈NT$480

▲（圖／取自Pinkoi）

▲原木手工天字架（大）NT$2,880

▲（圖／取自Pinkoi）

▲SEANCHY全手工皮革卡式瓦斯罐皮套植鞣牛皮真皮客製（不含瓦斯罐）NT$1,500起

隨身音響

特別推薦這款藍芽喇叭，外型像是個白色雪球，附上棕色提手，設計簡單；但卻有超華麗的燈光效果，除了能選擇喜歡的顏色外，還可呈現漸漸變色的過程，光看著就好療癒，燈光還會隨音樂節奏而閃爍，兼具音響與燈光的功能，絕對是露營時炒熱氣氛的好幫手！

▲（圖／取自Pinkoi）

▲TRIG幻彩夜燈藍牙喇叭NT$2,629

延伸閱讀：

懶女孩的露營勝地！全台 4 大「說走就走、啥都不用帶」高級露營區大特蒐，想在「星空下睡覺」快選這

台灣「夢幻露營區」北中南盤點，懶人露營、無敵星空、草皮BBQ，假日最CHILL活動

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, Pinkoi, 露營

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線

《上流戰爭》金素妍淡妝美翻！「戲外超大反差」氣質長裙露S曲線

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」 「有些相愛是命中注定，卻不是注定的相守」五部經典愛情片回味無窮 星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 4種商品「買了之後會不開心」　付錢之前先踩煞車 徐睿知超狂螞蟻腰回歸！　墨鏡美照「逼人往下看」白皙長腿曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面