露營初入坑先把這些備齊！百元起實用裝備TOP 12　打造度假儀式感

▲質感露營用品正夯。（圖／翻攝自Pinterest）

由於近期疫情關係無法出國，國內露營的風潮也延燒到最高峰！現在身邊10個人中就有7個以上的人在瘋露營吧！無論是新手露營或資深玩家都能體驗到不同面向的美好，每次露完就忍不住想趕快規劃下一次，也會越來越注重露營的小細節，從露營桌椅、餐具、燈飾到各種布置小物，只要加入幾樣實用單品，就能讓露營質感提升！本次就要來推薦Pinkoi熱賣的露營用品TOP12，兼具美感於實用度的小物，輕鬆打造出充滿儀式感的溫馨露營氛圍！

餐具類

就算是露營菜鳥也沒關係，相信身邊的露營資深玩家絕對都超願意帶著新手一起去體驗露營，只不過去之前別兩手空空，至少不要忘了帶好自己的餐具，如果多帶些碗盤讓大家共用，相信露營主辦人會覺得妳非常貼心唷！

▲純鈦碗 純鈦三碗組 附贈網袋NT$1,950





▲手工橄欖木方形碟野餐露營三件套NT$1,329









▲Pinkoi x miffy 獨家限定木柄白鐵杯NT$900

露營桌、露營椅

比起帳棚，露營桌椅反而是許多人第一個添購的露營裝備吧！沒錯～露營帳棚可以跟朋友共用或租借，但預算較低的露營桌或露營椅輕便好攜帶，同時是一定會用到的必備單品，初入坑露營的世界先把這兩樣買好就對了！

▲Coleman 休閒折疊雙人椅NT$2,700







▲可攜式捲捲桌-中/露營用品收納/摺疊桌/戶外野餐NT$785



布置小物

基本的帳篷、露營椅、餐具、摺疊桌等基本配備買好後，接下來就是能讓營區畫龍點睛的裝飾小物了！只要在帳棚外加上燈具就會立刻看起來溫馨又夢幻，還有各種地墊、瓦斯罐皮套、置物架等，只要你想的到的通通都有！難怪大家都說露營簡直是條不歸路！一但入坑就會忍不住想購入各種周邊商品了！

▲印度孔雀絲邊圓形掛毯 / 野餐墊NT$ 1,180







▲Littledayz Boutique櫻花地墊NT$969







▲Coconut 折折暖暖燈+折疊椅（2入）NT$2,450







▲便攜型戶外露營LED掛燈NT$480







▲原木手工天字架（大）NT$2,880







▲SEANCHY全手工皮革卡式瓦斯罐皮套植鞣牛皮真皮客製（不含瓦斯罐）NT$1,500起

隨身音響

特別推薦這款藍芽喇叭，外型像是個白色雪球，附上棕色提手，設計簡單；但卻有超華麗的燈光效果，除了能選擇喜歡的顏色外，還可呈現漸漸變色的過程，光看著就好療癒，燈光還會隨音樂節奏而閃爍，兼具音響與燈光的功能，絕對是露營時炒熱氣氛的好幫手！

▲TRIG幻彩夜燈藍牙喇叭NT$2,629

延伸閱讀：

懶女孩的露營勝地！全台 4 大「說走就走、啥都不用帶」高級露營區大特蒐，想在「星空下睡覺」快選這



台灣「夢幻露營區」北中南盤點，懶人露營、無敵星空、草皮BBQ，假日最CHILL活動