fb ig video ETtoday search mobile

今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

>

這兩年家電界興起「氣炸鍋」熱潮，有別於利用熱油炸食材的烹調法，氣炸鍋的原理是改以高溫熱風環繞食材，產生類似油炸的效果，與傳統油炸的方式相比，大幅減少了額外的油脂與熱量！而且操作簡單，少了油炸的危險不安，讓不諳廚藝的人，只要將食材丟進鍋中，也能輕鬆變出像樣的料理！以下5道氣炸鍋入門食譜，好吃又容易，學起來超方便！

水果烤雞

▲（圖／翻攝自Instagram）

【材料】

雞腿肉 1份
馬鈴薯 2個
剝皮的橘子 1個
蘑菇 5~6個

▲（圖／翻攝自Instagram）

▲水果烤雞。（圖／翻攝自Instagram@ikura888

【1】將馬鈴薯洗乾淨，帶皮切大塊，包上包鮮膜以微波爐(600W)加熱3-4分鐘
【2】將加熱後的馬鈴薯以1大匙醬油、1小匙砂糖、少許蒜末調味，與橘子、蘑菇一同放入經過180度預熱氣炸鍋中
【3】加熱20分鐘就完成

紅蘿蔔雞肉捲

▲（圖／翻攝自Instagram）

【材料】

紅蘿蔔 1根
白蘿蔔 1/4根
雞腿肉 2份
胡椒鹽 少許

▲（圖／翻攝自Instagram）

▲紅蘿蔔雞肉捲。（圖／翻攝自Instagram@yocccccccchi

【1】紅蘿蔔與白蘿蔔去皮，切成1X1cm的寬度，20cm的長條狀
【2】用保鮮膜將紅蘿蔔與白蘿蔔包起，以微波爐(500W)加熱5分鐘
【3】用3大匙的味露、1大匙的醬油、1大匙的味醂、1大匙的米酒、還有100ML的調成醬料，將加熱後的紅白蘿蔔放入醬料中，再以微波爐(500W)加熱5分鐘
【4】將雞腿肉切成等厚度，兩面都塗上胡椒鹽
【5】將紅白蘿蔔捲入雞腿肉中，綁緊
【6】將氣炸鍋以180度預熱，將雞腿肉放入鍋中後，再以180度加熱10分鐘後，翻面再加熱10分鐘
【7】將雞肉捲取出，把鍋內的油脂清乾淨
【8】酒、味醂、醬油、砂糖各2大匙，與50ML的水調和醬料
【9】把氣炸鍋的網子取出，再將雞肉捲與上一步驟所製作的醬料放入鍋中，以180度加熱8分鐘就完成

氣炸煎餃

▲（圖／翻攝自Instagram）

【材料】

冷凍水餃20個

▲（圖／翻攝自Instagram）

▲氣炸煎餃。（圖／翻攝自Instagram@yuukitohikari

先以190度預熱氣炸鍋，將冷凍水餃（可先泡在水裡10分鐘，讓水餃皮軟化，氣炸後的口感會比較好）放在氣炸網上，在水餃表面均勻噴灑沙拉油，加熱8分鐘後，將水餃翻面，再加熱3分鐘就完成！

芭娜娜豆腐麵包

▲（圖／翻攝自Instagram）

【材料】

鬆餅粉 200g
豆腐 200g
完熟香蕉 200g
裝飾用的香蕉 1根
白糖 適量
杏仁片 20g

▲（圖／翻攝自Instagram）
▲（圖／翻攝自Instagram）

▲芭娜娜豆腐麵包。（圖／翻攝自Instagram@apin210

【1】將鬆餅粉、豆腐、香蕉全部放入料理袋中，均勻揉捏混合
【2】將料理袋剪一個孔，均勻擠入氣炸鍋中
【3】裝飾用的香蕉切片，連同杏仁片與放在表面上，再撒上糖粉，以170度氣炸25-30分鐘

蔬菜鐵板炒麵

▲（圖／翻攝自Instagram）

【材料】

市售油麵1包
喜歡的蔬菜 適量

▲（圖／翻攝自Instagram）

▲蔬菜鐵板炒麵。（圖／翻攝自Instagram@niconahooo

【1】將市售的油麵加入些許麻油，以180度氣炸5分鐘
【2】氣炸麵條的空檔，將切好的蔬菜用平底鍋熱炒
【3】氣炸後帶有酥脆焦感的麵條，上方淋上經過熱炒後的蔬菜

延伸閱讀：

燃爆少女主婦魂！日正夯超簡單『卡通捏麵餃』→料理小白也忍不住手癢跟著做！

不用去迪士尼就能吃到！爆可愛『卡通蛋料理』→小熊維尼、小丸子爺爺100%還原♡

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 料理, 氣炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」

蕾菈腳踩SACAI x NIKE曬辣照　遭疑穿假鞋回嗆「你全家都假」

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

3／28星巴克咖啡免費喝！　1998年出生拿身分證衝一波

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！ Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 Lisa混血妝太勾魂　耍辣曬超狂川字肌，驚人9頭身「畫面都是腿」 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃 孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡 ZARA「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面