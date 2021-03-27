今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

這兩年家電界興起「氣炸鍋」熱潮，有別於利用熱油炸食材的烹調法，氣炸鍋的原理是改以高溫熱風環繞食材，產生類似油炸的效果，與傳統油炸的方式相比，大幅減少了額外的油脂與熱量！而且操作簡單，少了油炸的危險不安，讓不諳廚藝的人，只要將食材丟進鍋中，也能輕鬆變出像樣的料理！以下5道氣炸鍋入門食譜，好吃又容易，學起來超方便！

水果烤雞



【材料】

雞腿肉 1份

馬鈴薯 2個

剝皮的橘子 1個

蘑菇 5~6個

▲水果烤雞。（圖／翻攝自Instagram@ikura888）

【1】將馬鈴薯洗乾淨，帶皮切大塊，包上包鮮膜以微波爐(600W)加熱3-4分鐘

【2】將加熱後的馬鈴薯以1大匙醬油、1小匙砂糖、少許蒜末調味，與橘子、蘑菇一同放入經過180度預熱氣炸鍋中

【3】加熱20分鐘就完成

紅蘿蔔雞肉捲



【材料】

紅蘿蔔 1根

白蘿蔔 1/4根

雞腿肉 2份

胡椒鹽 少許



▲紅蘿蔔雞肉捲。（圖／翻攝自Instagram@yocccccccchi）

【1】紅蘿蔔與白蘿蔔去皮，切成1X1cm的寬度，20cm的長條狀

【2】用保鮮膜將紅蘿蔔與白蘿蔔包起，以微波爐(500W)加熱5分鐘

【3】用3大匙的味露、1大匙的醬油、1大匙的味醂、1大匙的米酒、還有100ML的調成醬料，將加熱後的紅白蘿蔔放入醬料中，再以微波爐(500W)加熱5分鐘

【4】將雞腿肉切成等厚度，兩面都塗上胡椒鹽

【5】將紅白蘿蔔捲入雞腿肉中，綁緊

【6】將氣炸鍋以180度預熱，將雞腿肉放入鍋中後，再以180度加熱10分鐘後，翻面再加熱10分鐘

【7】將雞肉捲取出，把鍋內的油脂清乾淨

【8】酒、味醂、醬油、砂糖各2大匙，與50ML的水調和醬料

【9】把氣炸鍋的網子取出，再將雞肉捲與上一步驟所製作的醬料放入鍋中，以180度加熱8分鐘就完成



氣炸煎餃





【材料】

冷凍水餃20個





▲氣炸煎餃。（圖／翻攝自Instagram@yuukitohikari）

先以190度預熱氣炸鍋，將冷凍水餃（可先泡在水裡10分鐘，讓水餃皮軟化，氣炸後的口感會比較好）放在氣炸網上，在水餃表面均勻噴灑沙拉油，加熱8分鐘後，將水餃翻面，再加熱3分鐘就完成！

芭娜娜豆腐麵包



【材料】

鬆餅粉 200g

豆腐 200g

完熟香蕉 200g

裝飾用的香蕉 1根

白糖 適量

杏仁片 20g





▲芭娜娜豆腐麵包。（圖／翻攝自Instagram@apin210）

【1】將鬆餅粉、豆腐、香蕉全部放入料理袋中，均勻揉捏混合

【2】將料理袋剪一個孔，均勻擠入氣炸鍋中

【3】裝飾用的香蕉切片，連同杏仁片與放在表面上，再撒上糖粉，以170度氣炸25-30分鐘

蔬菜鐵板炒麵







【材料】

市售油麵1包

喜歡的蔬菜 適量

▲蔬菜鐵板炒麵。（圖／翻攝自Instagram@niconahooo）



【1】將市售的油麵加入些許麻油，以180度氣炸5分鐘

【2】氣炸麵條的空檔，將切好的蔬菜用平底鍋熱炒

【3】氣炸後帶有酥脆焦感的麵條，上方淋上經過熱炒後的蔬菜

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