「水行俠著色本」讓女粉瘋狂！帥臉加大肌肌隨你上色　還沒塗先噴鼻血

編輯／Emily 圖／翻攝自amazon.com、geeksaresexy.net、twitter@billieeilish

在著色本塗顏色已經不是小孩的專利，很多大人也喜歡透過著色放鬆身心，看到複雜的空格被一筆一筆填滿，內心會瞬間療癒。外國網站就出現了一款會讓眾多女性瘋狂的著色本，上面的圖案才不是什麼花紋圖騰，而是電影《水行俠》的男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）！帥臉加大肌肌變成空白圖畫，還沒開始塗就先噴鼻血。

水行俠著色本由插畫家Maurizio Campidelli所創作，把讓人心動的對象與著色結合，療癒度整個大提升。裡面共有35幅空白畫作，把傑森摩莫亞粗獷帥氣的臉龐、壯碩身材、超大塊肌肉完美重現，有光著上身在家、海上划船、泡在浴缸裡等露身材的養眼畫面，也有砍柴、除草展現男子氣概，以及跟狗狗玩在一起的可愛場景。

一筆一筆幫空白的傑森摩莫亞上色，有種真人慢慢浮現在眼前的感覺，心情也跟著愉悅。雖然明星著色本看似搞笑，但其實有很多購買的人在下面留言：「是款很棒的禮物！」買來送給老婆、媽媽…都大受好評，還有收到的人留言：「一開始看到先狂笑一陣，但之後覺得真的太棒啦！」這系列還有推出基努李維、巨石強森等其他明星的款式，滿足不同粉絲的心。

除了拍賣網站有販賣這種著色本，就連明星本尊也會推出類似商品，歌手怪奇比莉（Billie Eilish）先前的周邊系列中有一款自己設計的著色本，裡面有多幅以他為形象設計的圖畫，能讓粉絲們依自己喜好上色。著色本有推出實體和數位PDF版本，收益都會捐贈給聯合國兒童基金會（UNICEF），這舉動也讓歌迷們大讚。

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