跟新垣結衣一起瘦！6款SWITCH運動遊戲　10分鐘燃脂大爆汗

假日整天吃吃喝喝跟癱著追劇，很容易一不小心就會放飛自我，肚子的游泳圈馬上就出來見客了，衣櫃裡那些短版上衣都不敢拿出來穿，但是又好不喜歡去健身房做那些固定的動作或去操場跑步，真的好無聊、提不起勁。別緊張！小編推薦妳一個更好的選擇，就用SWITCH來瘦身吧！除了眾人皆知的《健身環大冒險》之外，SWITCH還有好多款遊戲都是能讓妳大爆汗的，每天認真玩個半小時至一小時，保證妳能瘦啊！

【健身環大冒險】



《健身環大冒險》是利用綁在腿上的Joy Con與一個環狀的Ring Con來控制人物，藉由身體的擺動來進行的體感遊戲。並以RPG的遊戲方式進行，玩家要不斷的跑步，並且進行各種健身動作，打倒敵人並獲得經驗值與金錢。在第一次進入遊戲時，會需要先輸入年齡、體重、運動頻率等基本資料，接著就會選擇適合妳的運動強度，也附有小遊戲模式，可以讓妳跟友人一起PK運動，小遊戲就能針對想要雕塑的部位進行選關喔！

其實廣告中新垣結衣歡樂的進行遊戲，根本就是騙人的！玩過妳就會了解，明明看起來沒多難的姿勢，做起來怎麼會這麼累人，真的是玩個兩三關就會爆汗。網路上也能看到很多人用健身環來實測到底能不能減肥，真的是一面倒的有效，趕快一起動起來吧！

【舞力全開Just Dance】

講到SWITCH遊戲裡能大家一起玩，又能玩到流汗的遊戲，必定是《舞力全開Just Dance》系列，遊戲方式很簡單，透過手拿Joy-Con進行體感遊戲，跟隨音樂節奏跳出指定動作就可以累積分數，不需要任何舞蹈基礎，就算是舞癡也能玩！遊戲最多能支援6位玩家，只要場地夠大，越多人一起玩就越有趣！

在跳舞的同時畫面右下方會提示下一個動作，有餘力可以先偷瞄一下等等要跳哪個動作，但通常是忙到沒空看，注意力只能集中在畫面中央的人物。2021版裡有收錄TWICE的「Feel Special」，前幾版也都有收錄我們耳熟能詳的中文歌曲，這款最絕對是朋友聚會時首選的運動遊戲。

【健身拳擊 2：節奏運動】

想要在家運動，但家裡又沒有太多的空間可以運用的話，「健身拳擊」就是一個很不錯的選擇！只需要站在原地就能完成動作，遊戲過程只要按照教練的指示，跟著音樂揮出直拳、鉤拳、蹲下、擺動身體、連續出拳等動作，來完成一套套的訓練。而且遊戲裡的訓練項目皆是以日本Fit-Boxing Japan組織所推薦的拳擊課程「Fit-Boxing」為基礎所設計的喔！所以千萬不要小看這樣揮幾個拳頭，保證妳隔天雙臂肌肉痠到一個不行。

另外特別要提醒的是，玩這款遊戲的時候比較建議戴著護膝玩喔！因為畢竟拳擊也有很多動作是會用到膝蓋的，並不是只有單純揮拳這樣簡單，保護好妳自己的身體，也才會讓你有想繼續玩的慾望啊！

【Zumba:Burn It Up! 】

《Zumba Burn It Up!》採用了類似於《舞力全開Just Dance》的玩法，也就是跟著螢幕中舞者一起舞動，但不同的是《Zumba Burn It Up!》的歌曲都是節奏比較明快且注重手腳協調動性的。每首歌曲都有著不同的強度，消耗的卡路里也會隨著強度上升，且在每一首歌結束，都會告訴玩家本次遊戲裡共計消耗多少卡路里，來增強玩家的信心。

雖然新手跳ZUMBA的有氧舞步時，常常會有跟不上的狀態，但好險系統的判定比較鬆，所以還是不會影響最後的星級判定。但別看就這樣簡單扭動身體，遊戲裡的舞蹈也都結合健身動作，所以好好跟著做，做起來會很有效果的。遊戲裡也設有一個「完整課程」模式，課程從15分鐘到一小時都有，就看妳的耐力如何，以及想要瘦身的心有多強烈囉！

【瑪利歐&索尼克AT 2020東京奧運】

《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》以2020東京奧運為背景，一開始就有24款小遊戲可以遊玩，是一款以Party Game為取向的遊戲，裡頭包含各式的運動項目，如：田徑、游泳、球季、滑板、衝浪、運動攀登、空手道…等。角色的選擇上也是一開始就能選全部的角色，角色不是只有造型不同而已，對於每項競技運動，每個角色所擅長的點都不同喔！

別小看這些小遊戲喔，有些可是很講究體感的，部分項目甚至需要玩家們轉動上半身來旋轉，才能達到正確的體感動作喔！其中很特別的是還有以1964年東京奧運為概念的懷舊故事模式，進入這個模式畫面就會變成8-BIT，連音樂也都會變成復古的電子音。

【運動派對Sports Party】

前面介紹的幾款遊戲大多都是單一運動的遊戲，這款《運動派對》則是以六大戶外運動組成，有高爾夫球、沙灘網球、籃球、滑板、水上摩托車或是飛盤，遊戲過程中可以選擇用鍵盤操作或是以體感操作，如果想流流汗的人，就一定要開啟體感操作囉！如果只是單純想拿高分的話，也是可以選擇鍵盤操作啦～

本遊戲可以四人一起遊玩，體感運動從輕量級的揮動手腕到中量級的揮動整隻手臂的項目都有，玩法簡單是從小朋友到長輩們都能輕鬆參與同樂的遊戲。但老實說要期待玩這款遊戲玩到大汗淋漓確實稍嫌困難，但是當成輕鬆玩放鬆筋骨的遊戲也還算不錯喔！

延伸閱讀：

switch最新熱夯遊戲【大人的腦部鍛鍊】！玩到笑爆發瘋、測完腦年齡竟可能高到直逼銀髮族？！

【延伸閱讀】6款超好玩【Switch Party Game推薦】趕快揪團玩一波，考驗彼此的默契與友情指數吧！