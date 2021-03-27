蕾哈娜的打亮盤或唇蜜組下殺799元！免上國外網站就能入手超夯彩妝

文／C編

蕾哈娜（Rihanna）不只是流行音樂天后，經營副業也有一套，打理的美妝品牌FENTY BEAUTY經營得有聲有色，別以為想買到FENTY BEAUTY的美妝品，需要在國外網站下單，因為在購物網站「Her和她」就可以輕鬆入手，兩入唇蜜組或雙色打亮盤原價1090元、特價799元，超級划算。

▲FENTY BEAUTY兩入唇蜜組或雙色打亮盤，原價1090元、特價799元。點我購買。



FENTY BEAUTY的彩妝一推出，總是吸引許多歐美粉絲搶購一空，手刀不夠快，要等到第二輪、第三輪補貨才能追到，不但被燒得心癢難耐，還錯過搶先用的時機，台灣並沒有引進此品牌，更是需要到國外網路上搶購，相當麻煩，現在不需要等待，直接在台灣就可以入手。

▲FENTY BEAUTY推出的雙色打亮盤。（圖／survivorpeach IG）



其中必須入手的第一樣美妝品，就是「雙色打亮盤#Killawatt freestyle」，橘金色非常漂亮，一層就可以刷出完美的色澤，光澤感非常強烈，可以打造出細緻、亮麗效果，濕潤的質地加上亮眼的色澤，吸引許多人入手，為妝容增添細膩精緻度。

▲FENTY BEAUTY唇蜜組Gloss Bomb Duo Set顏色很美。（圖／IG）



不只是打亮盤，FENTY BEAUTY的唇蜜組Gloss Bomb Duo Set也在「Her和她」官網推出了，粉紅色搭配粉橘色的唇蜜，無論膚色是白皙還是小麥肌，都能呈現自然紅潤感，絕對是日常必備，家裡、包包裡各放一支才好。

▲FENTY BEAUTY兩入唇蜜組或雙色打亮盤，原價1090元、特價799元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出FENTY BEAUTY的「雙色打亮盤#Killawatt freestyle」，或「唇蜜組Gloss Bomb Duo Set」，二選一，原價1090元、特價799元，直接在國內網站就可以入手，方便又省下不少費用，CP值超高。