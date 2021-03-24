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角落小夥伴保溫瓶萌度爆表　LE CREUSET哆啦A夢系列台灣開賣啦！

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▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲居家品牌膳魔師、LE CREUSET不約而同推出聯名商品。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近的居家真的「很療癒」！日本保溫杯品牌THERMOS膳魔師，近期與夯到不行的角落小夥伴推出聯名，將萌到爆炸的角色印上瓶身，讓使用者每一口啜飲都洋溢幸福氛圍；法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET近期討論超熱門的「哆啦A夢系列」也將正式登台開賣，快把家中療癒指數撥到最高點吧！

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

THERMOS膳魔師獨家推出「角落小夥伴」真空保溫系列商品，將風靡台灣及日本的最萌角色躍上杯身，全系列共有6款保溫杯瓶及2款燜燒罐，鎖定兒童節市場，讓小朋友「愛上喝水」，每款瓶身都囊括了主要角色，單價從1,550元至1,850元不等。

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

外觀設計越看越療癒的主題讓人全部都想秒收，包括量身高、泡溫泉、吃點心還有疊疊樂等等，每款模樣都超逗趣可愛，還帶點放鬆的氛圍，讓使用者邊補水邊療癒，感受舒適自在的短暫時光。

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

而在日上市引發熱潮的「哆啦A夢限定款」，也決定在台開賣啦！許多哆啦A夢藏家正在敲碗等待，預計4／6限定限量販售，品項包括主角哆啦A夢萬用窈窕鑄鐵鍋、媽咪鑄鐵鍋，哆啦美萬用窈窕鑄鐵鍋與哆啦A夢跟哆啦美日式碗盤組，以及將人氣道具四次元口袋，擬真為哆啦A夢、哆啦美口袋型餐盤組。

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

此外，以其他角色設計的「造型瓷器圓盤」與「馬克杯」五入組也有販售，可愛的造型不只承裝美食，也能提升用餐樂趣。品牌表示，無論是哆啦A夢的水漾藍，還是哆啦美的閃亮黃鑄鐵鍋，全以手工繪制上色，搭配象徵喚貓鈴鐺設計的金色蓋頭，充滿大人味的浪漫情懷，單價從1,680元至10,580元不等，4／6準備手刀衝啦。

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

▲膳魔師、LE CREUSET居家聯名。（圖／膳魔師、LE CREUSET提供）

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