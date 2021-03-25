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關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰

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▲▼關穎 。（圖／記者張一中攝、翻攝自IG）

▲44歲三寶媽關穎分享維持體態的秘密。（圖／記者張一中攝、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

44歲女星關穎日前出席義大利品牌Brunello Cucinelli時尚活動，時隔兩年公開亮相狀態仍是完美，身為三寶媽的關穎多年來維持少女般的體態，但連生三胎總有身材起伏的時候，她在現場透露自己是靠「204減肥法」甩肉成功，甜食和炸物堅決不碰，還一再強調真的有用，關穎更說自己減重時是六親不認，「沒有任何人約得到我。」

▲▼BRUNELLO CUCINELLI 2021 春夏新品鑑賞會 藝人關穎Terri Kwan。（圖／記者張一中攝）

▲關穎連生三胎，透露自己是靠「204減肥法」瘦下來。（圖／記者張一中攝）

女星關穎在2013年結婚，婚後將重心移至家中，2015年產下第一胎女兒「朱古力」，緊接著2017年、2018年生下兩個兒子，但她升格三寶媽後體態仍是相當完美。此次公開亮相時尚活動，關穎特別聊到自己的減肥方法，她說靠的就是「204減肥法」，該方法比起先前爆紅的168斷食法更嚴格，主要是將每天進食控制在4小時內，其他時間都不進食，關穎更強調：「204真的有效，我是先靠吃瘦下來，之後靠運動維持。」

▲▼關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲▼關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎指出在對的時間吃對的東西，自然就會瘦下來，至於維持體態就要靠運動。（圖／翻攝自關穎IG）

關穎透露在執行「204減肥法」的兩個月內，幾乎是六親不認的程度，因為沒有人約得到她，吃飯、應酬和聚會都沒有，並且只吃早餐和中餐，關穎特別提到：「人體不需要吃這麼多高熱量、變胖的東西，而且這個年紀沒必要吃太多晚餐。」

她也強調204減肥真的有效，在對的時間吃對的東西，自然就會瘦下來，而且自己絕對不碰油炸和甜食，建議可以多吃綠色蔬菜，例如菠菜、地瓜葉等。至於維持體態就要靠運動，關穎分享自己會通過瑜珈、跳舞來鍛煉身體，就連20年前大學時候的衣服，生完三胎後還能穿進去。

►關穎隔2年復出看中26萬上衣　豪捐工作酬勞「不敢看價錢」

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關鍵字：

關穎, 減肥, 減重, 節食, 204斷食

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