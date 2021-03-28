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4種商品「買了之後會不開心」　付錢之前先踩煞車

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▲居家,客廳,整理,收納。（圖／unsplash）

▲想要輕鬆整理居家，就要從源頭做起。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

整理家裡一向是件累人的工作，週間每天工作到晚上，好不容易週末能夠放鬆，卻還有如山高的家務要整理，難道不讓人沮喪嗎？其實只要改變購物時的思考，從源頭處理起，就可省下很多不需要處理的麻煩事，在下次購物之前，請先想想眼前這東西是否屬於下面4類商品。

▲居家,客廳,整理,收納。（圖／unsplash）

▲週末想享受居家時光，那就審視一下購物模式。

當季時尚
讓居家換季絕對是令人興奮的事，但重點請擺在某些單品上就好，你不需要大費周章的改變整個客廳的全貌，那些換下來的織品、器具等，都還是要處理收納，若今年冬天流行天鵝絨，不妨就在椅墊上買幾個來畫龍點睛，不然只要過了一季，那些單品就會令人覺得生厭。

一次性物品
在這講求多工的年代，你必須為自己有限的空間進行規劃，若你明明不烤肉，要開派對時請不要大方的買一個超豪華烤肉爐，它確實會帶給你完美的派對時光，但之後你在考量它的去留時，明顯地比你下單的舉動更大費周章。

▲居家,客廳,整理,收納。（圖／unsplash）

▲只用一次的商品，盡量不要買。

節慶用品
節慶能區別一般日的不同，帶給我們生活上新的刺激，每個人都喜歡耶誕樹，或是萬聖節的歡樂氣氛，但在為你的節日進行裝飾規劃之前，首先先確定你要針對一年中「幾個特定」的節日進行裝飾，並確定這些裝飾在家中的範圍。

▲居家,客廳,整理,收納。（圖／unsplash）

▲訂下範圍，就能又有節慶感又無收納負擔。

以後「可能」會用
囤貨這個習慣幾乎每個人都有，但除了一些急難所需的備用商品之外，你必須要跟這種想法對抗，「空間」也是居家很重要的一個環節，真的不需要為「未來可能會用到」這個想法，來犧牲居家空間以及你的整理時間。

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關鍵字：

居家, 佈置, 裝潢, 陷阱

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