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午睡神器！「桌下吊床」讓你在辦公室直接爽躺　「腳吊床」也超舒壓

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編輯／JJ

面對忙碌的一天，有時候睡個午覺更能提升效率，不過想必許多人都有在辦公桌上睡到手麻、腳麻的經驗吧？為了想出最舒適的辦公室午睡辦法，市面上有研發出各種午睡枕，但全部都沒有這個厲害！近期國外商家推出了一款「桌下吊床」，讓你可以直接在桌底下躺著睡，獵奇的模樣在網上掀起熱議，而另一款「腳吊床」也運用同理，能瞬間讓工作環境變得超舒壓。

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲UPLIFT DESK推出「桌下吊床」。（圖／翻攝自UPLIFT DESK）

國外辦公家具品牌UPLIFT DESK以販售強調符合人體工學、健康、舒適的家具為主，其中一項「桌下吊床」就是他們的得意作品之一。

顧名思義，「桌下吊床」就是可以直接安裝在桌子底下使用，此款吊床須使用專用的螺絲栓與金屬釦環來固定，在辦公桌下可承重約90公斤，若是當作普通吊床使用的話，可耐重180公斤，畢竟同一家的產品相容性更高，當桌下吊床安裝在官方推薦的桌子上時，還可以透過APP連結控制桌子升降高度，相當方便與人性化，堪稱上班族的「午睡神器」！

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲UPLIFT DESK「桌下吊床」有藍跟灰兩種顏色選擇。（圖／翻攝自UPLIFT DESK）

當然，不是每個人的公司都允許用「桌下吊床」在辦公室睡覺，但是另一項「腳吊床」同樣舒壓，也就是運用相同原理，專為雙腿安裝的迷你版小吊床，其功能相當於懸吊式的腳踏墊，隨時能把雙腳往上翹，也可調整高度以配合不同的姿勢，讓一成不變的上班姿勢能有點變化，很舒適又很舒壓，且不是只有UPLIFT DESK有，市面上很多地方都有販售。

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲桌下吊床、腳吊床。（圖／翻攝自IG）

▲「腳吊床」也是一項辦公室舒壓好物。（圖／翻攝自UPLIFT DESK、momo）

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關鍵字：

桌下吊床, 腳吊床, 辦公室, 午睡神器, 吊床

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