fb ig video ETtoday search mobile

60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

>

▲▼60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼 。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

▲資深美女主持人方芳芳以特別嘉賓身分出席保養記者會。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

久未在台公開亮相的方芳芳，今（3/24）她特別現身保養品牌上市記者會，分享她的凍齡保養秘訣。她笑稱為了今天要和大家見面，從上海回台隔離就忙著節食，但因為美食主義的老公也在身邊，她不吃顯得不合群，所以宣告減重失敗。

▲▼60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼。（圖／品牌提供）

▲今年60歲的方芳芳，身材和肌膚都維持相當好。

方芳芳表示，20年前就曾接觸過Valmont，這次有榮幸再次接觸全新屹麗鎏金祕尋系列，趁著隔離期間因為什麼都不能做，更專注於保養，使用後能明顯感受肌膚變得緊緻明亮，和朋友視訊聊天還被大誇「皮膚怎麼那麼好」。

其實今年已滿60歲的方芳芳，歲月真的沒在她臉上留下什麼痕跡，她分享保養追求完美、高效，就像她工作要做一定會做到最好，無論是任何小細節都要讓人感受到。她更說，想要靠保養回春不可能，但是勤保養可使肌膚不要再惡化，提醒年輕女生趁早保養，她看身邊閨蜜光是保養脖子就可以每天100-200下，笑稱自己沒辦法如此勤勞，奉勸大家千萬不能偷懶。

▲▼60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼。（圖／品牌提供）

▲她呼籲女生保養一定不能省。

聊到先前久居香港因生活太安逸，導致身材走樣，現在在重要活動前會少吃，常會餓得頭昏腦脹，但會盡量讓自己趕快昏過去，笑稱寧願昏過去也不能吃。除了節食，平常喜歡打羽毛球，最近增加了皮拉提斯，但礙於筋骨實在太硬，也拜託老師讓她慢慢來，不要勉強她。

她分享女人一定要愛自己，吃的方面能不吃就不吃，因為吃了會胖，可是臉部保養千萬不能省，只要能讓肌膚好，多貴的東西都要捨得，女人對家庭很重要，只要你過得開心、活得漂亮，全家氣氛就會完全不同，更鼓勵大家只要東西不要貴得太離譜，一定就要買下去。

▲▼60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼。（圖／品牌提供）

▲模特兒展示Valmont「鎏金秘尋精粹霜藝術珍藏版」。

►髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做

►44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

關鍵字：

方芳芳, Valmont, 保養祕訣, 凍齡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做 10款經典「精品黑包」夢想清單！愛馬仕WOC、LV Lockme BB可以收了 從「血型別」看戀愛智商，B型一愛撩下去、智商最高竟是它 Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面