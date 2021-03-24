60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

▲資深美女主持人方芳芳以特別嘉賓身分出席保養記者會。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

久未在台公開亮相的方芳芳，今（3/24）她特別現身保養品牌上市記者會，分享她的凍齡保養秘訣。她笑稱為了今天要和大家見面，從上海回台隔離就忙著節食，但因為美食主義的老公也在身邊，她不吃顯得不合群，所以宣告減重失敗。

▲今年60歲的方芳芳，身材和肌膚都維持相當好。

方芳芳表示，20年前就曾接觸過Valmont，這次有榮幸再次接觸全新屹麗鎏金祕尋系列，趁著隔離期間因為什麼都不能做，更專注於保養，使用後能明顯感受肌膚變得緊緻明亮，和朋友視訊聊天還被大誇「皮膚怎麼那麼好」。

其實今年已滿60歲的方芳芳，歲月真的沒在她臉上留下什麼痕跡，她分享保養追求完美、高效，就像她工作要做一定會做到最好，無論是任何小細節都要讓人感受到。她更說，想要靠保養回春不可能，但是勤保養可使肌膚不要再惡化，提醒年輕女生趁早保養，她看身邊閨蜜光是保養脖子就可以每天100-200下，笑稱自己沒辦法如此勤勞，奉勸大家千萬不能偷懶。

▲她呼籲女生保養一定不能省。

聊到先前久居香港因生活太安逸，導致身材走樣，現在在重要活動前會少吃，常會餓得頭昏腦脹，但會盡量讓自己趕快昏過去，笑稱寧願昏過去也不能吃。除了節食，平常喜歡打羽毛球，最近增加了皮拉提斯，但礙於筋骨實在太硬，也拜託老師讓她慢慢來，不要勉強她。

她分享女人一定要愛自己，吃的方面能不吃就不吃，因為吃了會胖，可是臉部保養千萬不能省，只要能讓肌膚好，多貴的東西都要捨得，女人對家庭很重要，只要你過得開心、活得漂亮，全家氣氛就會完全不同，更鼓勵大家只要東西不要貴得太離譜，一定就要買下去。

▲模特兒展示Valmont「鎏金秘尋精粹霜藝術珍藏版」。

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