凱特難得穿10萬元高價外套　愛牌和婆婆黛安娜王妃一模一樣

▲凱特（左）與威廉王子步入10年前婚禮舉辦地點西敏寺。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特日前到倫敦西敏寺，參觀設置的新冠肺炎疫苗注射站，並慰勞工作人員，由於當天是英國因新冠肺炎肆虐封城一周年的日子，兩人公開合體亮相，給民眾打氣的心意不言可喻，而凱特一襲約10萬元的白色蕾絲外套，且場地又在她舉辦婚禮的西敏寺，勾起大眾對她新娘造型的記憶。

▲凱特（右）2011年結婚時穿Alexander McQueen訂製白紗。（圖／CFP）





威廉王子與凱特今年4月29日將迎來結婚10周年，當年兩人在西敏寺完婚堪稱世紀婚禮，當時凱特身穿由Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的蕾絲婚紗，已成時尚範本，每回名人或王室婚禮，她的這套完美穿搭總會再被提及或比較。

▲凱特穿Catherine Walker蕾絲外套，讓人憶起她結婚時穿的蕾絲白紗。（圖／路透社）

夫妻倆這回再重返西敏寺，凱特穿上首次亮相的英國品牌Catherine Walker象牙白花朵圖案蕾絲外套，估價約10萬元，是她少見的高價時尚單品，她未曾謀面的婆婆黛安娜王妃，生前也是此品牌的擁護者，特別鍾愛兼具洋裝特色的優雅及膝外套。

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