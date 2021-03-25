南韓命理師教你「4招」招桃花風水　先換上這款被子

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單身的人都想有個伴，想遇到理想對象真的那麼難？曖昧對象怎麼就此打住？若有以上疑慮，或許你房間的風水可以改一改。日前南韓算命YouTube頻道「서은희의 굿이야」介紹了4種招桃花的居家風水法，想脫單就趕快學起來！

招桃花的無奇不有，若是真的沒轍，不妨參考一下韓式招桃花方法吧！南韓算命師徐恩熙介紹4種房間招桃花佈置法，跟著做超簡單，只要改變一點點元素，就能讓你的愛情運UP！



#被子換成小碎花款式

建議單身的人可以換上小碎花款是被子，顏色可以選擇華麗一些，已婚的人則該避免花朵印花的被子，以免增加爛桃花，有出軌的可能性。

#床邊擺花

床邊可以擺上花來招桃花，無論是鮮花、乾花，甚至是花朵意象東西都行，蜜蜂和蝴蝶都能來採蜜，象徵有愛情，也建議在花旁邊可以擺一盞燈，有阻擋爛桃花的功能。

#房間換成花紋壁紙

若想要招喚愛情，房間換上紅色花紋壁紙效果是最好的，但是整間房間都是紅色會很奇怪，她建議也能以粉紅色代替。夫妻則不建議睡在有花紋的壁紙房間，牆上的花紋是妻子的象徵，這樣會增加老公出軌機會。

#房間應選擇黃光

她不建議經常將房間窗簾打開，這個舉動會讓桃花溜走，比起明亮的白色燈光，她認為稍暗的黃光對桃花較有幫助。

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