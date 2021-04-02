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這些IKEA小物，每個家裡都有！5款CP值爆高經典商品　快看你買過哪些

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

IKEA敦北店即將於4月26號結束營業，引發一陣「最後巡禮潮」，許多網友們表示「是我們的青春」、「淚灑敦北店」，由於交通方便、離捷運不遠，很多人下班、下課就去逛一逛，假日去吃個飯再順便看看有什麼要添購。IKEA可以說是小資族們的好夥伴，甚至有「每個家裡都會有至少一樣IKEA」的都市傳說，《ET FASHION》特搜盤點IKEA明星小物，看看你家裡中了幾個。

BÄSTIS 毛絮黏把

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲BÄSTIS 毛絮黏把，NT$19。（圖 / 翻攝IKEA，以下同）

毛絮黏把一直盤據暢銷排行榜，家中有寵物更是必備，隨時都能快速地清除身上、坐椅上的毛髮或灰塵，尤其是只要19元的超親民價格，用起來一點也不心疼，手把上有掛孔，方便掛置在看得見的地方。

KELGRIS 填充豬

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲KELGRIS 填充豬，NT$79。

IKEA每次只要推出新的動物玩偶都會造成一陣瘋搶，像是大型的鯊魚、狗狗，柔軟又療癒的觸感，瞬間撫慰辛苦上了一天班、課的心靈，但說到夯了許久的明星商品，果然不能不提這幾隻小豬，小小隻的模樣共有3種顏色，閨蜜們一人一隻，還能象徵友誼。

DINERA 碗 灰藍淺粉紅

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲DINERA 碗相當實用，NT$49。

簡單大方的輪廓，以柔和的莫蘭迪色調打造出極簡風格的北歐感，一上桌質感指數瞬間飆升，在年輕的租屋族群中大受好評，就連一般的西餐廳也能經常看見它們出沒。

LACK 邊桌

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲LACK 邊桌，NT$299。

能夠擺在沙發旁邊，或是在坪數不大的家中直接擺在客廳中央，俐落的正方設計能為家中空間增添高級感，有白、黑兩色可選擇，重點是不到300元，CP值超級高。

FRAKTA 環保購物袋

▲IKEA 。（圖／翻攝官網）

▲FRAKTA 環保購物袋，NT$29。

這款環保袋完全可說是IKEA歷久不衰的明星產品，寶藍色的袋身搭配標誌性的黃色Logo，從購物、搬家、洗棉被，全方位的功能，可以說是每個家庭皆可見的必備單品，前陣子更是在時尚圈掀起一陣由此袋改造成配件的風潮。

【同場加映】

居家用品除了IKEA，無印良品、大創等都是很多人愛逛、愛買的店，日本大創最近有了姊妹牌「Standard Products」，在東京澀谷開了第一家店，一樣是生活雜貨，但風格與大創不同，反倒與無印良品比較接近，不但店內裝潢以灰色水泥、木質層架裝潢，商品更是簡單的單色調為主，白、褐、藍，難得穿插一些鮮豔色點綴，看起來相當好逛，多數商品的未稅價為300日圓（約78元台幣），也有少部分較高一些，從500日圓到1000日圓（約130元至260元台幣），都屬於親民價。現在還無法出國，只能先隔空聞香，也期待它分店越開越多，開到台灣，就又多了一個採買的地方。

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關鍵字：

IKEA, 毛絮黏把, 填充豬, , 邊桌, 環保購物袋, 傢俱, 小物

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