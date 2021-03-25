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風・Luxury／歐米茄大膽挑戰「醜時尚」　粉錶面配紅寶石意外好看

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▲▼歐米茄與百年靈女錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄Aqua Terra腕錶粉紅波浪浮雕面盤點綴11顆欖尖形紅寶石，670,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

運動錶風潮當道，連女性也感受到這股熱力，越來越多繽紛色彩、寶石鑲嵌的運動風女錶亮相，歐米茄（OMEGA）甫於線上發表的年度新款，壯大Constellation星座系列與海馬Aqua Terra系列陣容，直接點名挑戰過去被認為「醜時尚」的紅配粉紅色的組合，推出波浪圖案浮雕粉紅面盤點綴11顆欖尖形切割紅寶石時標的海馬Aqua Terra腕錶。

歐米茄大膽顛覆大眾對與色彩組合的刻板印象，打造不鏽鋼與18K Sedna金雙色的海馬Aqua Terra腕錶，配上粉紅波紋面盤與紅寶石時標，營造奢華運動錶氣息，品牌特別強調今年起新錶均通過大師天文台認證，具絕佳防磁性，在現代磁力無所不在的環境中，依然保持高精準度。

▲▼歐米茄與百年靈女錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄Constellation星座小秒針18K Sedna金腕錶，1,166,000元。

▲▼歐米茄與百年靈女錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄孔雀藍面盤的Constellation星座小秒針精鋼錶，247,000元。
 

而歐米茄已發展至第五代的星座系列發表小秒針腕錶，也以鍊帶設計展現俐落風格，最華麗的版本為酒紅色面盤上圍繞鑽石圈的18K Sedna金腕錶，另有孔雀藍、淡栗色、珍珠母貝面盤款式搭配精鋼或雙色材質款式。

▲▼歐米茄與百年靈女錶 。（圖／公關照）

▲百年靈薄荷綠面盤的Chronomat Automatic 36 South Sea 機械自動腕錶36南洋膠囊系列，270,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

百年靈（Breitling）也在色彩上著墨，以1984年復興瑞士鐘錶業貢獻一己之力的Chronomat機械錶為藍本，創作3款Chronomat Automatic 36 South Sea機械自動腕錶36「南洋」膠囊系列女錶，漆面面盤分別為米色、午夜藍、薄荷綠3款特殊漆面錶盤為主色調，搭配鑲鑽時標和彩色鑲寶錶圈更吸睛。

▲▼歐米茄與百年靈女錶 。（圖／公關照）

▲百年靈午夜藍面盤的Chronomat Automatic 36 South Sea 機械自動腕錶36，270,000元。

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關鍵字：

風Luxury, OMEGA, 歐米茄, Breitling, 百年靈

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