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星乃珈琲店3／31信義區開張　5間新「網美聖地」快做打卡筆記！

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▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲星乃珈琲店台灣二號店將在信義區開張。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期信義區又有話題店要開張了，日本主打小資女的連鎖「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，台灣二號店也即將在信義區落腳啦！預計3／31正式開幕，剛好趕上春假是否很美妙？而橘色餐飲集團旗下的M ONE Cafe也跟進，在新光三越信義新天地開出百貨首店，預計將成為打卡熱點，快預備備筆記要去拍美照囉！

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲星乃珈琲店在南西開幕時相當轟動，目前熱門時段還是要排隊。

「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」去年進駐新光三越南西之後，到現在熱門時段仍有排隊盛況，主打輕柔蓬鬆的舒芙蕾各項料理，還有招牌手沖咖啡，搭配古典暖色調的店景裝潢，根本是一秒到日本，如今台灣二號店也確定在新光三越信義新天地A8開張，3／31將正式跟大家見面，而且還有台灣獨家、只有日本店型才有的戶外座位，邊喝咖啡感受春光也很不錯。

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲美式早午餐M One Cafe，吸引許多名人前去光顧。

以精緻涮涮鍋打出名號的橘色餐飲集團，旗下首間網美早午餐店「M One Cafe」，也即將在4月初在新光三越信義新天地A11 3樓正式開幕，主打豐富早午餐點，還有帶點時髦的美式裝潢，也會有讓人在紐約遊玩的錯覺，班尼迪克蛋很有上城區的風格，慵懶的當一天貴婦也很可以。

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲串燒受許多民眾喜愛的一鷺，新店型將進駐京站。

而位於台北車站商圈的京站時尚廣場，在6月下旬也即將進駐2間百貨獨家新店，包括以串燒出名的時尚居酒屋「一鷺express」，讓周邊的上班族，在下班後能有聊天好去處，而百家班活蝦鮮食集團旗下新品牌「HeyAhh」也將以更年輕化的風格在京站登場，仍主打活蝦料理，但將以小份量、時髦擺盤方式呈現。

米其林星廚林明健打造的全新手工酥塔品牌TART TAIPEI，也即將在新光三越信義新天地A11登場，主打以獨特塔皮配方製作的手工酥塔，經歷包、折、擀、烤的繁複過程，需耗時4天才能打造出的酥塔小食，號稱擁有香、脆、酥、鬆的完美口感，經過外帶也能輕鬆拍一波。

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網美, 餐廳, 新光三越, 信義, 星乃, M One, 一鷺, 京站, heyahh, TART TAIPEI

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