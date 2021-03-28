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徐睿知超狂螞蟻腰回歸！　墨鏡美照「逼人往下看」白皙長腿曝光

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女星徐睿知去年（2020年）演出戲劇《雖然是精神病但沒關係》人氣火紅至今，雖然暫無新劇推出，但近期徐睿知演繹的墨鏡形象照悄悄公開，終於讓粉絲一飽眼福，徐睿知以招牌精緻巴掌臉演繹各種墨鏡，但張張照片都宛如時尚封面般，以修身洋裝露出傲人直角肩、天鵝頸，身材簡直是仙女等級。

徐睿知姣好身材早已不是秘密，從《雖然是精神病但沒關係》播出時，傲人的螞蟻腰就頻頻登上熱搜，之後每每亮相都受到粉絲放大檢視，此次演繹的墨鏡品牌RIETI EYEWEAR春夏畫報曝光，徐睿知戴起個性感十足的方框眼鏡，精緻巴掌臉幾乎被覆蓋了一大半，但深邃雙眸依舊若隱若現，徐睿知則身穿PRADA吊帶裙裝出鏡，大方秀出傲人直角肩，且身材毫無一絲贅肉，讓人一時不知道該注意哪裡。

換一身造型，徐睿知身穿Self Portrait平口洋裝，一件式的浮誇寬袖設計，將她完美的肩線完美襯托，胸前微微隆起的深V剪裁，更是增添火辣氣息，徐睿知隨意翹著腿擺拍，絲毫不掩飾完美S曲線，最後戴上錬帶式墨鏡，搭配一頭微捲中長髮，充滿復古韻味。此次形象照公開也獲得網友大讚：「徐睿知身材絕了」、「該看墨鏡還是看身材」、「洋裝好美。」

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關鍵字：

雖然是精神病但沒關係, 徐睿知, RIETI, EYEWEAR

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