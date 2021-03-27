台中不只旅禾泡芙！6家人氣名店快筆記　爆濃牛奶、可可內餡只要15元

愛吃泡芙的你，絕對吃過台中的旅禾泡芙吧！那餡料飽滿、外皮酥脆的口感，真叫人難以忘懷！不過這次要告訴你，除了旅禾泡芙，其實台中還有這些人氣泡芙名店！快點筆記起來，把你的口袋名單更新起來囉！

THE_CAFE

結合中性服飾與甜點的咖啡廳，店內裝潢清爽簡約，有點韓風的感覺！一進去氣氛非常棒，非常舒服！店內甜點種類很多，其中招牌泡芙，上頭均勻灑上濃郁可可粉，外皮酥脆之外，內餡飽滿，完全不甜不膩！

▲THE_CAFE。（圖／美食客 豆² 提供）

咕粒姆 CHU KURIMU

台中人氣泡芙店之一，絕對不能少了他，不管是視覺還是味覺都超滿足！酥脆千層外皮，內餡更是驚人！草莓新鮮多汁飽滿，香草奶油餡吃到最後完全不膩口！酸甜酸甜的口感一直讓人想再來第二顆！

▲咕粒姆 CHU KURIMU。（圖／美食客 黃芸 提供）

湯尼菓子森林

這家甜點提供非常多種，其中的泡芙也提供了多種口味，有可可、楓露酥皮、抹茶及牛奶，泡芙不但內餡飽滿，平均一顆價錢也只要 $15-$20元！不管是哪種口味，味道都非常濃郁！整體來說是超親民美食！

▲湯尼菓子森林。（圖／美食客 萍姐愛分享 提供）

法芙妮 烘焙甜點

光看就快要流口水了！這家泡芙是屬於菠蘿外皮，有著酥脆的口感；店內有可可與北海道牛奶兩種口味，內餡味道十分濃厚！一口咬下與酥脆外皮一起吃，在嘴中咀嚼時，外皮瞬間化成濕潤的口感，嘴裡都是濃厚的內餡香氣！實在是太幸福了！

▲法芙妮 烘焙甜點。（圖／美食客 晨軒 Noah美食吃透透 提供）

甜思芙泡芙專賣店

喜歡酥脆口感的外皮，絕對不要錯過囉！千層外皮酥酥脆脆，卡士達內餡完全不甜膩！冷凍後直接吃是冰淇淋的口感，冷藏吃是軟嫩軟嫩的卡士達內餡！

▲甜思芙泡芙專賣店。（圖／美食客 嚐鮮吃貨皮卵 提供）

YORIMICHI 順道菓子店

逛累了嗎？來咖啡廳休息喝下午茶吧！店內有著日本小清新的裝潢，讓人一踏上就感到非常舒服！凍頂烏龍茶泡芙一上桌就聞到濃濃的茶香之外，內餡也擠得非常多！甜蜜蜜的口感深受螞蟻人的喜愛呢！

▲YORIMICHI 順道菓子店。（圖／美食客 菇菇小姐 提供）

圖、文／MENU美食誌

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