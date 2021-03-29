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嘉義除了雞肉飯還要吃這些！體育館壽司、30元冰餅　TOP10美食必打卡

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嘉義文青咖啡廳當道，雞肉飯後吃甜點，高CP值的咖啡廳就在這！

TOP 10／阿宏師火雞肉飯
東區

一碗不到50元的火雞肉片飯！肉片鮮甜香嫩且無腥味，油油亮亮的外表讓人胃口大開！拌上雞油與紅蔥酥，經典美味的火雞肉飯在此！喜歡豐盛一點還可以加顆荷包蛋或撒上胡椒粉增添風味哦！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲阿宏師火雞肉飯。（圖／美食客愛吃的洋蔥提供）

TOP 9／COMEHOME咖啡漫步
東區

清新優雅的老宅咖啡廳宛如世外桃源，從環境到盤子都讓人有種安定感，可愛柯基店狗想看還得碰運氣！野莓生乳酪蛋糕的浮誇淋醬有著濃濃莓果味，鹽之花焦糖奶油捲與戚風蛋糕也是很受歡迎的品項！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲COMEHOME咖啡漫步。（圖／美食客NIYa提供）

TOP 8／嘉義體育館壽司
東區

在嘉義市立體育場對面的壽司店，附近有停車場很方便！必點炙燒鮭魚壽司平價美味，花壽司、鍋燒麵跟味噌湯也是許多人來用餐會點的！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲嘉義體育館壽司。（圖／美食客嗝然翁提供）

TOP 7／LINDAOGEBIA 你家隔壁
西區

嘉義西區超夯的冰店就是你家隔壁，有趣的諧音店名讓人一聽就忘不了！冰品大碗料又多，季節限定的草莓冰居然也只要150元！芋仔牛奶刨冰的芋泥都滿到留下來啦！必點泰國鄰居的珍珠奶茶，甜滋滋的泰奶味讓你一試就愛上！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲LINDAOGEBIA 你家隔壁。（圖／美食客xin提供）

TOP 6／一涼製冰所
東區

想來點銅板甜點就來一涼製冰所吧！店內販售的冰餅多達9種口味，而且一個只要30元！口味清爽不甜膩，超適合在飯後來一塊當甜點！另外還有冰淇淋也是超俗價格，好吃又好拍！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲一涼製冰所。（圖／美食客chien提供）

TOP 5／劉里長雞肉飯
東區

在公明路上大排長龍的火雞肉飯就是劉里長！紮實多汁又嫩的火雞肉片吃起來超過癮，配上酸菜跟經典醬汁超涮嘴！肉絲也不會乾柴，滷味、小菜口味都不錯，很值得排隊來嚐嚐！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲劉里長雞肉飯。（圖／美食客是天使ㄌㄚ提供）

TOP 4／起風
東區

環境優美自帶仙氣的「茶館」，提供了CP值超高的甜點以及多種茶飲，但就是沒有賣咖啡！愛喝茶的人絕對會喜歡他們家的熱沖茶，裝盛冷泡茶的容器也很美，隨便拍都超好看！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲起風。（圖／美食客宇宙小姐提供）

TOP 3／霜空咖啡
西區

霜空咖啡是Come home 咖啡漫步的二店！甜點控看到絕對會失控的霜空點心盤，多種蛋糕滿足你的甜點胃！內用低消每人任一品項，且須控制說話音量。

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲霜空咖啡。（圖／美食客姿廷陳提供）

TOP 2／源興御香屋
西區

嘉義的手搖店霸主，沒喝過不算來過嘉義！必點葡萄柚綠，酸酸甜甜的滋味超級消暑！若喜歡甜度高一點也可以喝柳橙綠茶！雖然排隊人潮很多，但是店員手腳快不需久候！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲源興御香屋。（圖／美食客Yoga提供）

TOP 1／林聰明沙鍋魚頭創始總店
東區

嘉義指標性美食！連平日中午也大排長龍，需要有足夠的耐心才吃得到！砂鍋魚頭的湯頭鮮美、濃郁卻不膩！一個人來也可以吃到單人砂鍋魚頭，裡頭的料也絲毫不減！

▲嘉義美食。（圖／MENU美食誌）

▲林聰明沙鍋魚頭創始總店。（圖／美食客Yoga提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 冰品, 冰淇淋, 咖啡廳, 嘉義, 嘉義市, 甜點, 美食, 日式, 火雞肉飯, 甜點

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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