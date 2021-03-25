44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

▲FENDI 最新日本品牌大使米倉涼子與模特兒好友 Youn-a一同出鏡品牌微電影。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

44歲日本女星米倉涼子近期升格FENDI 品牌大使，此次受邀與模特兒好友 Youn-a一同出鏡品牌微電影系列，花絮照也同步曝光。米倉涼子一頭逆齡耳下捲髮襯托清新臉蛋，身穿透視水藍色襯衫與鮮明紅褲形成最搶眼對比，就連鏡頭近距離捕捉美照，也絲毫看不出歲月痕跡，引起廣大網友熱議。





▲44歲女星米倉涼子（左）是日本首位FENDI 品牌大使 。（圖／品牌提供）

米倉涼子是日本首位FENDI 品牌大使，此次高調參與品牌#BaguetteFriendsForever 微電影系列拍攝，也請到她的模特兒好友Youn-a一同出鏡，兩人在片中就飾演閨蜜，隔著電話聊天尋找彼此的Baguette 包，結果走到鏡子旁，竟然發現能夠看到對方，兩人精湛的演技為劇情增添亮點。

而花絮照也同時曝光，米倉涼子頂著逆齡的微捲髮，露出精緻臉蛋，身穿透視襯衫，水藍色的清新色調與白皙肌膚相佐，加上鮮明的紅色褲裝營造撞色搭配，米倉涼子演繹起來絲毫不費力，且拿著紅色Baguette 包款擺拍，一舉一動都宛如少女，完全看不出已經44歲。

▲米倉涼子頂著微捲髮，露出精緻臉蛋超逆齡。（圖／品牌提供）

米倉涼子另也換上藍白相間的長裙，與剛剛的俐落氣息截然不同，多了米倉涼子個人獨特的淡雅，又在長版裙裝下點綴腰帶營造修長身材，且手拎的FF Logo Baguette白色包款，遍佈的紅黃小花超顯眼，無疑是最佳帶貨女王。

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