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從「農曆幾月生」看出人格特質！四月最悶騷、鬼月很聰明

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編輯／JJ

許多女孩們都熱愛探討星座，那是奠基於國曆日期所衍伸的西洋占星術，不過東方國家還有看「農曆」的習慣，而農曆其實也有分為12個月、12種性格。由於農曆每個月天數較少，還有閏月的狀況，所以同個星座的朋友們，可能在不同的農曆月份出生，因此星座與農曆搭配著一起看或許能更了解自己的性格喔。

》》》以下一起來看看農曆出生月份代表性格：
 （不知道自己農曆生日的人這邊可以轉換試算：http://www.nongli.info/convert.html）

▲農曆生日性格。（圖／翻攝自Unsplash）

▲以月相為基礎的農曆也能看出人格特質。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

農曆一月：

是個很勇敢、認真進取的人，只要開始了就會做到底、有責任感，但有時候性格有點衝，容易不小心得罪他人或是受人利用，但是喜歡與人分享的個性也讓你朋友滿天下。

農曆二月：

有安定人心的力量，溫馴平靜卻不會給人懶散的感覺，希望所有事都能做到盡善盡美，不與人起衝突，理想就是與世無爭的生活，不過欠缺一些冒險精神，有時過於保守，心思細膩也容易想太多。

▲農曆生日性格。（圖／翻攝自Unsplash）

農曆三月：

聰明、有才華、反應也很快速，喜歡當老大或是負責統籌指揮的角色，但是自命不凡可能會成為讓別人討厭你的缺點，有時低調一點才能避免事端。

農曆四月：

說白了就是有些「悶騷」，冷冷的外表下包覆著熱情的內心，善於在不熟識的人面前展現偽裝保護色，但熟了之後就會發現是完全不同的人。個性冷靜、細膩、喜歡規劃，但有時心裡想的會跟不上行動。

▲農曆生日性格。（圖／翻攝自Unsplash）

農曆五月：

是很有活力、奔放的人，喜好分明，善良的性格很受歡迎，不喜歡受到拘束的感覺，在競爭中會發現自己的好勝心很強，大多時候都不願意服輸。

農曆六月：

在多元面向裡都能表現過人能力，脾氣不錯、秉持禮貌與謙虛態度待人，但是遇上意見不合的時候，會顯得有些固執己見，要時時記得得饒人處且饒人才行。

▲農曆生日性格。（圖／翻攝自Unsplash）

農曆七月：

雖然農曆七月是鬼月，但是此月份出生的人也相當聰明伶俐，學習能力相當強，因為自身幽默感而擁有高人氣，但是要記得不能太失控，過於自負會招人厭。

農曆八月：

擁有敏銳、堅毅的心思，能夠看見別人忽略的小細節，做事謹慎不馬虎，對自己的要求特高，但有時會有悲觀想法，安全感不足。

農曆九月：

九月出生的人很堅守誠信，待人厚道、處事穩重，不會隱藏情緒，臉上的表情容易顯露一切，遇上困難都能沉著以對，洞察力與判斷力過人，算是刻苦耐勞的人。

▲農曆生日性格。（圖／翻攝自Unsplash）

農曆十月：

天真爛漫、熱情、人見人愛，人生中往往能遇見好貴人，但有時想法太過天馬行空，可能引發麻煩。個性有一點衝動，要常提醒自己心平靜氣，才不會招來橫禍。

農曆十一月：

單純可愛，直覺很強，擁有追根究底的精神，做事絕對不會讓自己吃虧，有時會給人計較太多的感覺，性子有點急，最不喜歡的事就是浪費時間，更無法接受別人害自己浪費時間。

農曆十二月：

很勤勉務實、有行動力，在某些事情上固執得嚇人，不是很喜歡妥協，給人性格很硬的感覺，有時因為愛管閒事，而容易被壞事波及。

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關鍵字：

農曆, 星座, 幾月生, 人格特質, 個性

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